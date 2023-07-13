Аресты в Германии авто из РФ: пострадавшие против таможни

Из других материалов, показанных таможенниками, Иван понял, что речь идет о санкциях ЕС против РФ, в частности о принятом 31 июля 2014 года распоряжении Евросоюза о "Санкциях ввиду действий России по дестабилизации в Украине". "Я им говорю, что я ничего не дестабилизировал, я просто приехал сюда жить с женой. Но в итоге машину пришлось отдать", - вспоминает Иван. Копия протокола ареста есть в распоряжении DW.

В фокус таможни ФРГ попали любые автомобили с российскими номерами

Не только сам Иван Коваль, который работал в России в отделе продаж крупной IT-компании, был шокирован случившимся. Сначала адвокаты, к которым он обращался, отказывались от защиты его интересов, не понимая, по его словам, о чем речь. "Я не понимаю, каким боком это относится ко мне - никакой прибыли моя машина не приносит. Я купил ее в конце 2020 года, она в моей собственности", - объясняет Коваль.