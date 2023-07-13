"Народ должен знать своих героев!": как инфлюенсеры могли испортить посещение Праздника песни?

На днях резонансной стала публикация посетителя Вселатвийского праздника песни и танца, в которой он утверждал, что два латвийских инфлюенсера основательно испортили ему и другим людям праздник.
В соцсети Facebook посетитель танцевальной постановки Mūžīgais dzinējs по имени Каспарс Бернанс поделился публикацией, вызвавшей большой ажиотаж.
"Мы пошли на финальный концерт Праздника песни и танца 8 июля. Впереди, где-то перед нами, сидят две цыпочки и позируют на все лады, фотографируются. Хорошо, у каждого свое развлечение, на здоровье. Мы находимся в секторе B26 и наслаждаемся представлением", - пишет Бернанс.
Он продолжает: "Постановка продолжается, обе встают и начинают снимать (читай - перед какими-то людьми, которые теперь только слышат концерт, но музыка хорошая, согласен, так что можно жить). Мы же на празднике, всем прикольно. Через несколько минут, когда женщина с ребенком вежливо попросила, они присели. Но начало положено. Простите, соврал, персона в черном венке не будет слушать тех, кто пришел наслаждаться концертом и сама через тридцать секунд сядет (читай - сама решу, когда присесть, потому что я на концерте одна).
Концерт продолжается, обе снова встают и, не обращая ни на кого внимания, фоткаются и снимают, как будто за ними никого нет.
Ну, люди начинают вежливо просить их присесть, особенно женщина с ребенком, которая сидит прямо сзади и действительно смотрит на спину минуты три.
Ответ от этой красотки? "Иди и сама сядь!" И она продолжает наслаждаться концертом стоя. К ней обращается еще один человек, двое... Все тот же ответ - "Иди и сам сядь!".
Пришедшим с сними двум друзьям тоже становится неудобно, и они тоже просят их присесть, но какая разница. Подходит человек в зеленой рубашке от организаторов и просит сесть, ответ все тот же - "Иди сам сядь!". На заднем плане слышу, как кто-то начинает грубым голосом кричать, чтобы дама села, к нему присоединяется еще кто-то... Сижу со спящим ребенком на руках и думаю... Етить-колотить, как это может быть? Чувство праздника в этот момент пропадает и возникает вопрос, неудобный: а что это такое, это
каким самовлюбленным, эгоистичным и пустым должен быть человек, чтобы вести себя так на Празднике песни и танца, посылая всех сесть - будь то охранник, зритель с ребенком или пришедший с тобой же друг, - даже если ты загораживаешь и люди действительно не могут ничего увидеть...
Я думал, что забуду, но уже тогда мои знакомые говорили, что эту персону где-то видели, а сегодня прислали мне картинку из Instagram. Опа, 15 тысяч подписчиков, красивый пост и фотки про эмоции, про необходимость быть вместе, и вообще - смотрите, как я наслаждаюсь праздником. Все это, а потом внизу такой текст после всего увиденного? Я редко встречаю такое отношение, а на Празднике песни - ну, это такое место, где такого не ожидаешь. Они обе ушли с концерта, не дождавшись его окончания, видимо, публика не оценила их вклад в мероприятие и не дала им сделать сторис и фотографии.
Жаль, но такое поведение на время украло ощущение праздника.
Казалось бы, можно забыть, что с них взять, но составлять такие благородные тексты о том, как насладился праздником... Все-таки это неправильно, что кто-то, покупая билет, проявляет откровенное неуважение как к окружающим, так и к организаторам. Фото прямо с этого мероприятия. Еще одно доказательство - Instagram vs реальность".
По словам Бернанcа, "люди должны знать своих героев, тогда карма сделает свое дело".
Публикацией за сутки поделились свыше 1000 человек.
На фото инфлюенсеры Лиене Стурайне и Винета Сниедзе.
Сама Сниедзе также ответила автору. Правда, ответ уже удален: "Браво!!! Вот еще один пример того, как мужчины, которые не получают желаемого, могут позволить себе все! Поздравляю, Каспарс Бернанc, с "пятью минутами славы"... Но мой номер телефона вы, Каспар, все равно не получите, хотя вы так хотели!". Она также добавила к посту хештеги #laimigalauliba #kopäbutkopäjust #metoo.
Сам Бернанс ответа не получил и пишет: "У меня только один вопрос - рядом со мной была жена с ребенком, я к вам один клеился? Update - у меня есть и ваш номер, мне его принес голубь".
Фото: Танцевальное представление Mūžīgais dzinējs
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