"Народ должен знать своих героев!": как инфлюенсеры могли испортить посещение Праздника песни?

Ответ от этой красотки? "Иди и сама сядь!" И она продолжает наслаждаться концертом стоя. К ней обращается еще один человек, двое... Все тот же ответ - "Иди и сам сядь!".

Пришедшим с сними двум друзьям тоже становится неудобно, и они тоже просят их присесть, но какая разница. Подходит человек в зеленой рубашке от организаторов и просит сесть, ответ все тот же - "Иди сам сядь!". На заднем плане слышу, как кто-то начинает грубым голосом кричать, чтобы дама села, к нему присоединяется еще кто-то... Сижу со спящим ребенком на руках и думаю... Етить-колотить, как это может быть? Чувство праздника в этот момент пропадает и возникает вопрос, неудобный: а что это такое, это

каким самовлюбленным, эгоистичным и пустым должен быть человек, чтобы вести себя так на Празднике песни и танца, посылая всех сесть - будь то охранник, зритель с ребенком или пришедший с тобой же друг, - даже если ты загораживаешь и люди действительно не могут ничего увидеть...

Я думал, что забуду, но уже тогда мои знакомые говорили, что эту персону где-то видели, а сегодня прислали мне картинку из Instagram. Опа, 15 тысяч подписчиков, красивый пост и фотки про эмоции, про необходимость быть вместе, и вообще - смотрите, как я наслаждаюсь праздником. Все это, а потом внизу такой текст после всего увиденного? Я редко встречаю такое отношение, а на Празднике песни - ну, это такое место, где такого не ожидаешь. Они обе ушли с концерта, не дождавшись его окончания, видимо, публика не оценила их вклад в мероприятие и не дала им сделать сторис и фотографии.