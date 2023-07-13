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Ринкевич с первым региональным визитом посетит Краславу

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эдгар Ринкевич
Президент Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša / LETA

Новый президент Латвии Эдгар Ринкевич свой первый региональный визит совершит 21 июля в Краславский край, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В ходе визита Ринкевич встретится со специалистами из различных отраслей, в том числе с фермерами и работниками управления образования, чтобы обсудить развитие края и доступность образования.

Президент также посетит крестьянское хозяйство Kurmīši, где выращиваются и перерабатываются лекарственные растения, и швейное предприятие предприятия IV plus.

Запланирована встреча Ринкевича с жителями края и посещение Краславского историко-художественного музея в Краславской усадьбе.

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