Ринкевич с первым региональным визитом посетит Краславу

Новый президент Латвии Эдгар Ринкевич свой первый региональный визит совершит 21 июля в Краславский край, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
В ходе визита Ринкевич встретится со специалистами из различных отраслей, в том числе с фермерами и работниками управления образования, чтобы обсудить развитие края и доступность образования.
Президент также посетит крестьянское хозяйство Kurmīši, где выращиваются и перерабатываются лекарственные растения, и швейное предприятие предприятия IV plus.
Запланирована встреча Ринкевича с жителями края и посещение Краславского историко-художественного музея в Краславской усадьбе.
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