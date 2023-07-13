Ринкевич с первым региональным визитом посетит Краславу

В ходе визита Ринкевич встретится со специалистами из различных отраслей, в том числе с фермерами и работниками управления образования, чтобы обсудить развитие края и доступность образования.

Президент также посетит крестьянское хозяйство Kurmīši, где выращиваются и перерабатываются лекарственные растения, и швейное предприятие предприятия IV plus.

Запланирована встреча Ринкевича с жителями края и посещение Краславского историко-художественного музея в Краславской усадьбе.