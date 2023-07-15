Вайкуле о Пугачевой и Галкине: "Надеюсь, что они каждый день будут у меня"

Лайма Вайкуле ответила так:

"Она [Пугачева. - Прим. ред.] будет участвовать как мой критик".

Насчет участия Максима в программе Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что, может быть, что-то будет, но все зависит от настроения.

"Надеюсь, что они каждый день будут у меня [на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. - Прим. ред.]. Мы встречались не раз. Встречаемся и будем встречаться", - добавила она.

Напомним, в первой части рубрики RUS TVNET "В гостях у Вайкуле" знаменитость вспомнила о годах работы в "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.

Во второй части разговор зашел о том, что происходит в наши дни. Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.

Третья часть интервью посвящена фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala, теме русского языка и хейтерам в Сети.

Видео: Лайма Вайкуле в программе "И грянул Грэм"