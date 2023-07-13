Фото ⟩ Южную Европу охватила волна жары "Цербер"

Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40°C.

Прогнозы показывают, что температура в Италии может достигнуть 48,8°C, а красный уровень опасности объявлен в 10 городах, включая Рим, Болонью и Флоренцию.

Фото: EPA/Scanpix

На этой неделе в Италии из-за жары уже умер один человек. 44-летний рабочий работал на дороге в Лоди недалеко от Милана, когда потерял сознание от теплового удара. Его доставили в больницу, где он позже скончался. От жары в Италии также потеряли сознание несколько туристов, в том числе британец у Колизея в Риме.

Нынешняя волна жары была названа Итальянским метеорологическим обществом "Цербером". В ближайшие дни общество прогнозирует экстремальные условия.

Фото: EPA/Scanpix

В Испании в течение уже нескольких дней температура достигает 45°C, среднесуточная температура на большей части территории страны не опускалась ниже 25°C. На спутниковом снимке зафиксировано, что во вторник, 11 июля, температура земли в регионе Эстремадура достигла отметки 60°C.

"Температура значительно выше, чем в другие годы", - сказала Reuters жительница Мадрида Алехандрина Кох. "Погодные условия становятся все необычнее, все меньше чувствуется разница между сезонами", - сказал другой житель, Паз Льянес.

Пик температуры ожидается в пятницу, но жара, вероятно, сохранится и в выходные.

Поскольку "Цербер" стихает, итальянские синоптики уже предупреждают об очередной волне жары, которую назвали "Шарон" - она может принести температуру до 43°C в районе Рима и даже 47°C на острове Сардиния.

В прошлом году от жары в Европе умерло более 60 000 человек. Прогнозируется, что в этом году эта волна жары унесет еще больше жизней. На испанском острове Майорка в службу экстренной помощи с мая ежедневно поступают звонки о тепловых ударах.

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