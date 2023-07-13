4 июля Административный районный суд Латвии отклонил заявление SIA TV Rain ("Дождь"), оставив в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании разрешения на вещание. Спустя некоторое время телеканал в своем Telegram написал, что продолжит обжаловать это решение во всех инстанциях - включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Дождь" продолжит бороться с решением NEPLP - вплоть до ЕСПЧ
"Мы уважаем законы Латвии и латвийский суд, однако согласиться с его позицией не можем. Декабрьское решение NEPLP было несправедливым и непропорциональным, а постановление суда отклонить нашу жалобу, на наш взгляд, ошибочное", - сказано в обращении телеканала, где также указывается, что деятельность "Дождя" не является угрозой национальной безопасности Латвии.
Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире "Дождя" ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине "нашей армией". При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире "Дождя" полуостров Крым был указан, как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".
Позднее высказывание журналиста было опровергнуто и удалено, а сам Коростелев - уволен. Однако решение об аннулировании разрешения на вещание сталось в силе, а в июле Административный районный суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.
"Неясно, как "Дождь" может угрожать национальной безопасности - ведь если бы это действительно было так, то в отношении компании были бы предприняты иные меры. СГБ не видит оснований для таких действий, и только Совет [NEPLP - прим. ред.] - видит", - говорится в обращении.
Телеканал также указал на "противоречия в решении суда", подчеркнув, что он рассматривает только период работы "Дождя" в Латвии, т.е. с июля 2022 года, однако в том же решении упоминаются события, произошедшие с телеканалом в 2017 году. "Все остальные опишут наши юристы в своих заявлениях в суд", - подчеркнули на телеканале.
При этом телеканал указал, что ценит поддержку со стороны гражданского общества Латвии, латвийских журналистов и неправительственных организаций. "Они были обеспокоены отзывом нашей лицензии, который создал опасный прецедент:
под предлогом отражения угроз военного времени регулятор может отозвать лицензию независимого СМИ в течение двух рабочих дней без соблюдения надлежащей справедливой процедуры",
- сказано в публикации.
Также телеканал упомянул решение NEPLP оштрафовать портал TVNET. "Оспаривая решение суда, мы хотим также высказать поддержку латвийскому гражданскому обществу в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ как основных ценностей демократического общества - в том числе и во время войны". В заключении обращения "Дождь" выразил благодарность правительству Латвии за возможность возобновить работу в Риге год назад.
22 мая этого года NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET вышло интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение, жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET", - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
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