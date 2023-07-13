"Дождь" продолжит бороться с решением NEPLP - вплоть до ЕСПЧ

"Неясно, как "Дождь" может угрожать национальной безопасности - ведь если бы это действительно было так, то в отношении компании были бы предприняты иные меры. СГБ не видит оснований для таких действий, и только Совет [NEPLP - прим. ред.] - видит", - говорится в обращении.

Телеканал также указал на "противоречия в решении суда", подчеркнув, что он рассматривает только период работы "Дождя" в Латвии, т.е. с июля 2022 года, однако в том же решении упоминаются события, произошедшие с телеканалом в 2017 году. "Все остальные опишут наши юристы в своих заявлениях в суд", - подчеркнули на телеканале.

При этом телеканал указал, что ценит поддержку со стороны гражданского общества Латвии, латвийских журналистов и неправительственных организаций. "Они были обеспокоены отзывом нашей лицензии, который создал опасный прецедент:

под предлогом отражения угроз военного времени регулятор может отозвать лицензию независимого СМИ в течение двух рабочих дней без соблюдения надлежащей справедливой процедуры",

- сказано в публикации.

Также телеканал упомянул решение NEPLP оштрафовать портал TVNET. "Оспаривая решение суда, мы хотим также высказать поддержку латвийскому гражданскому обществу в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ как основных ценностей демократического общества - в том числе и во время войны". В заключении обращения "Дождь" выразил благодарность правительству Латвии за возможность возобновить работу в Риге год назад.