Дело "Дождя": суд оставил в силе аннулирование лицензии на вещание

Во вторник Административный районный суд отклонил заявление SIA TV Rain ("Дождь"), оставив в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря 2022 года об аннулировании разрешения на вещание, сообщили агентству LETA в суде.
Суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности. В частности, 7-й пункт 1-й части 26-й статьи Закона об электронных СМИ предусматривает ограничение на создание программ, т.е. программа не может содержать призыв, который угрожает национальной безопасности или серьезно угрожает общественному порядку или безопасности.
Суд проинформировал, что NEPLP начал против заявителя несколько административных процессов. Центральное нарушение по этому делу связано с передачей 1 декабря 2020 года, когда журналист "Дождя" распространил информацию об условиях, в которых живут мобилизованные в России жители, и упомянул, что на фронте многим солдатам можно помочь с оборудованием и элементарными удобствами.
Суд указывает, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку Латвия является соседней страной с Россией, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну - Украину. "Дождь" получил широкое признание как независимое российское СМИ, однако это только один аспект.
Суд отмечает, что в конкретном деле речь идет о передаче, в которой был высказан призыв поддержать, в том числе и материально, вооруженные силы России, за что в Латвии грозит уголовная ответственность. Такие высказывания имеют значение в геополитическом и историческом контексте Латвии.
Предоставленную информацию нужно оценить с точки зрения латвийской аудитории - совместима ли информация, предоставленная заявителем, с идеей демократического государства, свободой выражения мнения и общественными интересами, в этом случае ответ будет отрицательным, поясняет суд.
Оценивая, является ли нарушение серьезным и должно ли оно привести к аннулированию лицензии, суд принял во внимание тот факт, что заявитель был объектом разбирательств по другим административным делам. В частности, дело о непредоставлении дорожки латышского языка, которое до сих пор находится на рассмотрении в суде. Другое дело касалось упоминания заявителем в передачах российской армии как "наша армия", что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами; а также обозначения Крымского полуострова как части Российской Федерации, что является ложной информацией. Таким образом, была предоставлена необъективная и неточная информация.
Эти нарушения имели значение для оценки соразмерности и были совокупными, поэтому аннулирование разрешения было наиболее подходящим решением, отмечает суд.
Решение административного районного суда может быть обжаловано в административном районном суде в течение одного месяца со дня его принятия.
Напомним, что 6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.
Напомним, 22 мая этого года NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.
Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET вышло интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.
Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.
Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.
"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.
Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.
Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.
"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор TVNET GRUPA.
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