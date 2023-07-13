Чистки в российской армии: 13 офицеров задержаны, 15 - отстранены

23 и 24 июня в течение примерно 36 часов проходил военный мятеж под руководством лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в ходе которого колонны "вагнеровцев" захватили Ростов-на-Дону, а затем начали движение в сторону Москвы.

Когда повстанцы находились всего в 200 километрах от столицы, Пригожин неожиданно объявил об окончании мятежа.

В Кремле заявили, что урегулировать ситуацию помог белорусский диктатор Александр Лукашенко, и что была достигнута договоренность о том, что Пригожин и наемники "Вагнера", не желавшие подписывать контракты с Минобороны, переедут в Беларусь, а возбужденное в связи с переворотом уголовное дело будет прекращено.

Во время мятежа было сбито семь летательных аппаратов вооруженных сил армии РФ - один самолет и шесть вертолетов. Потери живой силы российской армии, по разным оценкам, составляют от 13 до 20 человек.