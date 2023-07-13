Чистки в российской армии: 13 офицеров задержаны, 15 - отстранены

Усилия Кремля по искоренению нелояльности в армии после неудавшегося июньского переворота лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, привели к масштабным чисткам в российской армии, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Около 15 армейских офицеров после мятежа были отстранены от должности или отправлены в отставку, еще 13 офицеров были задержаны.
После допроса несколько задержанных офицеров были отпущены. "Задержания можно объяснить очисткой рядов от тех, кому, как считается, уже нельзя доверять", - сообщил СМИ один из источников.
Галерея: ЧВК "Вагнер"
Один из наиболее заметных офицеров, которых могли затронуть чистки в армии - генерал Сергей Суровикин. Слухи о его задержании или даже аресте ходят с конца июня. Суровикин не появлялся на публике с момента неудавшегося переворота Пригожина 23 и 24 июня.
СМИ сообщали, что Суровикин знал о военном перевороте Пригожина или был причастен к нему. Информацию о возможном задержании или аресте Пригожина Кремль или Минобороны РФ официально не подтвердили.
По сообщению одного из источников The Wall Street Journal, Суровикина допрашивали в Москве, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Источник подтверждает, что Суровикин знал о планах Пригожина организовать бунт, но участия в нем не принимал.
Как сообщил источник, также были задержаны и позже отпущены заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и заместитель начальника Управления военной разведки Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба они временно отстранены от своих обязанностей.
23 и 24 июня в течение примерно 36 часов проходил военный мятеж под руководством лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в ходе которого колонны "вагнеровцев" захватили Ростов-на-Дону, а затем начали движение в сторону Москвы.
Когда повстанцы находились всего в 200 километрах от столицы, Пригожин неожиданно объявил об окончании мятежа.
В Кремле заявили, что урегулировать ситуацию помог белорусский диктатор Александр Лукашенко, и что была достигнута договоренность о том, что Пригожин и наемники "Вагнера", не желавшие подписывать контракты с Минобороны, переедут в Беларусь, а возбужденное в связи с переворотом уголовное дело будет прекращено.
Во время мятежа было сбито семь летательных аппаратов вооруженных сил армии РФ - один самолет и шесть вертолетов. Потери живой силы российской армии, по разным оценкам, составляют от 13 до 20 человек.
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