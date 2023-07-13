Налог больше выигрыша: возбуждено дело об уплате IIN с выигрыша в азартных играх

Пунктом 20.4 части третьей статьи 8 Закона о подоходном налоге с населения установлено, что выигрыши в лотереях и азартных играх прибавляются к доходу физического лица, с которого должен быть уплачен налог, если иное не установлено пунктом 5 части первой статьи 9 настоящего Закона. В свою очередь, пунктом 5 части первой статьи 9 настоящего Закона установлено, что выигрыши в лотереях и азартных играх не включаются в годовой налогооблагаемый доход и не облагаются налогом, если сумма выигрыша в течение таксационного года не превышает 3000 евро.