Налог больше выигрыша: возбуждено дело об уплате IIN с выигрыша в азартных играх

В Конституционном суде (КС) в пятницу было возбуждено дело относительно норм, регулирующих налогообложение лотерейных выигрышей и выигрышей в азартных играх, сообщили в суде.
Дело возбуждено по заявлению Административного областного суда о соответствии пункта 4 части третьей статьи 8 и пункта 5 части первой статьи 9 Закона о подоходном налоге с населения (IIN) первым трем предложениям статьи 105 Конституции.
Пунктом 20.4 части третьей статьи 8 Закона о подоходном налоге с населения установлено, что выигрыши в лотереях и азартных играх прибавляются к доходу физического лица, с которого должен быть уплачен налог, если иное не установлено пунктом 5 части первой статьи 9 настоящего Закона. В свою очередь, пунктом 5 части первой статьи 9 настоящего Закона установлено, что выигрыши в лотереях и азартных играх не включаются в годовой налогооблагаемый доход и не облагаются налогом, если сумма выигрыша в течение таксационного года не превышает 3000 евро.
На рассмотрении областного суда в апелляционном порядке находится административное дело, возбужденное после заявления лица об отмене решения Службы государственных доходов (СГД). СГД установила, что заявитель не включил доход от лотерей и выигрышей в азартные игры в налогооблагаемый доход за 2019 и 2020 годы. Решением СГД были внесены изменения в декларации о доходах заявителя и определен подлежащий уплате IIN.
Из заявления следует, что в административном деле существует спор об определении объекта налогообложения в отношении выигрыша.
Областной суд указывает, что при рассмотрении дела он должен применить оспариваемые нормы, которые в совокупности определяют, что выигрыши в лотереях и азартных играх, общая сумма которых в течение таксационного года превышает 3000 евро, облагаются налогом.
Однако под выигрышем понимается вся сумма, которая в случае выигрыша выплачивается игроку организатором азартной игры или розыгрыша, независимо от вклада игрока в игру. Таким образом, в соответствии с оспариваемыми нормами могут возникать ситуации, при которых подлежащий уплате налог превысит сумму выигрыша, если из нее вычесть расходы на участие в игре.
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