Саммит НАТО обсуждал планы обороны стран Балтии. Из-за "Вагнера" в Беларуси планы просят скорректировать

Его поддержал президент Польши Анджей Дуда: «На всех форумах НАТО и на всех двусторонних встречах мы будем поднимать два вопроса — дислокацию „Вагнера" в Беларуси и тактическое ядерное оружие».

Ту же тему актуализировал президент Литвы Гитанас Науседа. «Я уже сказал [президенту США Джо] Байдену, что Беларусь становится проблемой, — заявил он. — Ситуация с безопасностью в нашем регионе только ухудшается».

В неофициальных разговорах западные партнеры разводят руками и признают, что не готовы реагировать на новую угрозу, тем более, что кроме стран Восточной Европы ее пока никто толком не видит.

«Мы следим за тем, что происходит. И разумеется, для нас важно, что происходит по соседству с Литвой. НАТО готова обороняться от любой потенциальной угрозы, но мы пока не видим передислокацию „Вагнера" в Беларусь», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но даже если бы у альянса была такая информация, не совсем понятно, что с ней делать. В случае реализации сценария Кариньша, то есть если бы наемники стали частью «инструментализованной миграции», это не было бы проблемой НАТО.

В неофициальных беседах дипломаты говорят, что миграция — не военная проблема, то есть, альянс решать ее не собирается. Даже если за «инструментализацией» стоит Лукашенко. Это сфера ответственности национальных правительств и ЕС.