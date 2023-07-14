Ринкевич критикует работу прокуратуры

Комментируя это заявление в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma в пятницу, 14 июля, Ринкевич сказал, что его не устраивают чрезмерно мягкие наказания по делам о преступлениях на почве ненависти, а в ряде случаев именно такие наказания запрашивала прокуратура, которая в свою очередь туманно объясняет свои решения.

Первое лицо страны добавило, что речь идет не только об одном конкретном случае, но и о других случаях, связанных с проявлениями ненависти, насилия.

"Во-первых, меня не устраивает, что прокуратура не до конца разъясняет свои решения, а во-вторых, я нахожу неудовлетворительными эти наказания. Я хочу поговорить с генеральным прокурором и понять, в чем проблема", - сказал президент.

Он указал, что если проблема в правовых нормах, то их всегда можно улучшить, к тому же генпрокурор сам может обратиться в Сейм с законодательными инициативами.

"Я хочу получить четкие ответы на эти вопросы. Я не очень доволен тем, как сейчас работает прокуратура. Это первый случай, когда я достаточно критичен. Я буду говорить с генеральным прокурором, я хочу понять, что происходит. Если я смогу помочь, я помогу", - резюмировал президент.

Сообщается, что Ринкевич встретится с генеральным прокурором Юрием Стуканасом на следующей неделе, но конкретное время еще будет уточняться.