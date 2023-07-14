Ринкевич критикует работу прокуратуры

"Некоторые решения прокуратуры вызывают множество вопросов", - так отреагировал новый президент Эдгар Ринкевич в четверг, 13 июля, на новость о том, что гражданин Латвии оштрафован на 15 000 евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России.
Комментируя это заявление в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma в пятницу, 14 июля, Ринкевич сказал, что его не устраивают чрезмерно мягкие наказания по делам о преступлениях на почве ненависти, а в ряде случаев именно такие наказания запрашивала прокуратура, которая в свою очередь туманно объясняет свои решения.
Первое лицо страны добавило, что речь идет не только об одном конкретном случае, но и о других случаях, связанных с проявлениями ненависти, насилия.
"Во-первых, меня не устраивает, что прокуратура не до конца разъясняет свои решения, а во-вторых, я нахожу неудовлетворительными эти наказания. Я хочу поговорить с генеральным прокурором и понять, в чем проблема", - сказал президент.
Он указал, что если проблема в правовых нормах, то их всегда можно улучшить, к тому же генпрокурор сам может обратиться в Сейм с законодательными инициативами.
"Я хочу получить четкие ответы на эти вопросы. Я не очень доволен тем, как сейчас работает прокуратура. Это первый случай, когда я достаточно критичен. Я буду говорить с генеральным прокурором, я хочу понять, что происходит. Если я смогу помочь, я помогу", - резюмировал президент.
Сообщается, что Ринкевич встретится с генеральным прокурором Юрием Стуканасом на следующей неделе, но конкретное время еще будет уточняться.
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