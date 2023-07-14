Видео ⟩ В Болдерае мужчина напал на подростков, мать думает обратиться в полицию

Два юноши сидели на ступеньках возле местного продуктового магазина Mokka и ели арбуз, пока к ним не подошел мужчина с седыми усами и в серой майке.

Говорят, что он злится на то, что подростки плевались семечками вокруг себя. Дальнейшее развитие событий мать пострадавшего мальчика эмоционально описывает в социальных сетях, утверждая, что мальчики не вели себя вызывающе, но были "наказаны".

"Он схватил сына за голову, заломил руки, затем попытался отобрать велосипед и попытался столкнуть его с лестницы. Дети серьезно не пострадали, они смогли за себя постоять, но были напуганы до смерти”, - рассказала мать мальчика.

Продавщица также не считает, что подростки плохо себя вели. В тот момент она не предполагала, что конфликт перерастет в драку, и сейчас чувствует себя немного виноватой в том, что не смогла вовремя ее остановить.

Чтобы отомстить агрессивному мужчине, отцы детей отправились в дом к этому мужчине. Он не открыл дверь и, вероятно, таким образом избежал физического воздействия. На данный момент местные жители сильно нервничают, ведь нет никакой гарантии, что мужчина не выместит свое плохое настроение на другом проходящем мимо ребенке.

Мать пострадавшего мальчика утверждает, что травмы легкие и в медицинской помощи дети не нуждались. На данный момент родители двух напуганных детей подумывают обратиться в полицию, но пока не решили, стоит ли это того.

Видео: Сюжет программы Degpunktā