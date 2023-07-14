Итоги централизованных экзаменов в средней школе: хуже всего дети справились с математикой

Также некоторые школьники не обладают адекватными навыками описания культурных фактов или имеют недостаточно широкий словарный запас, что больше относится к представителям нацменьшинств.

Аналогичные результаты учащиеся показали и на экзамене по латышскому языку более высокого уровня - из 2579 экзаменуемых 23,77% набрали на экзамене 50-59%, а 20,74% набрали 60-69%.

Проблемы с аргументацией также наблюдались у тех школьников, которые выбрали для сдачи централизованный экзамен по истории и общественным наукам. Вороненко отметила, что у учеников со слабым знанием латышского языка на экзамене по общественным наукам возникли трудности - им сложно было найти ответы в тексте или понять контекст.

Не исключено, что школьники выбрали эти экзамены, основываясь не на личных интересах или знаниях, а на стереотипах, что они будут легче, чем экзамены по математике или естественным наукам. "Эта стратегия не всегда оправдывалась, потому что экзамен более высокого уровня требует более глубоких знаний", - сказала Вороненко.

Учащиеся показали хорошие результаты на экзаменах по иностранному языку оптимального и более высокого уровня.

Каждый пятый, или 19,67%, набрал 80-89%, а 16,61% учащихся набрали 70-79% на экзамене по английскому языку оптимального уровня, который сдавали 11 010 учеников. На экзамене высокого уровня 23,17% из 5642 сдававших экзамен набрали 70-79%, 21,75% - 60-69% и 18-21% - 80-89%.