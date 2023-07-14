Итоги централизованных экзаменов в средней школе: хуже всего дети справились с математикой

На централизованном экзамене оптимального уровня по математике каждый пятый или 22,03% старшеклассников набрал 10-19%, а средняя успеваемость учащихся была оценена на 35%, что является самым низким результатом среди всех экзаменов, сообщила журналистам директор Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.
Экзамен по математике на оптимальном уровне сдавали 12 609 учащихся, из которых 8,71% не сдали экзамен, а каждый пятый или 19,01% преодолел 20-процентный барьер, получив оценку 20-29%.
Вороненко отметила, что результат экзамена оптимального уровня на 3-4% ниже, чем в прошлом году, что объясняется тем, что более успевающие по этому предметы ученики сдавали экзамен высшего уровня. В этом году такой экзамен сдавал 2591 ученик, средний балл которых оценивается в 60%.
По словам Вороненко, нам следует подумать о том, как еще больше увеличить число учащихся, выбравших экзамен по математике на более высоком уровне, поскольку некоторые учащиеся, возможно, не стали сдавать этот экзамен из-за неуверенности в себе.
На экзамене оптимального уровня по латышскому языку оценки были выше. Каждый пятый или 20,74% учащихся на экзамене оптимального уровня по латышскому языку получили 50-59%, 19,39% учащихся сдали экзамен на 60-69%, а 18-19% - на 40-49%.
Из 12 185 сдававших экзамены 3,48% учащихся получили оценку до 20%, в том числе 1,03% набрали до 10%, то есть не сдали экзамен.
Результаты экзамена показывают, что наибольшие трудности у некоторых учащихся вызывает недостаточная текстовая грамотность - чтение и понимание условий заданий, использование соответствующих стратегий чтения.
Также некоторые школьники не обладают адекватными навыками описания культурных фактов или имеют недостаточно широкий словарный запас, что больше относится к представителям нацменьшинств.
Аналогичные результаты учащиеся показали и на экзамене по латышскому языку более высокого уровня - из 2579 экзаменуемых 23,77% набрали на экзамене 50-59%, а 20,74% набрали 60-69%.
Проблемы с аргументацией также наблюдались у тех школьников, которые выбрали для сдачи централизованный экзамен по истории и общественным наукам. Вороненко отметила, что у учеников со слабым знанием латышского языка на экзамене по общественным наукам возникли трудности - им сложно было найти ответы в тексте или понять контекст.
Не исключено, что школьники выбрали эти экзамены, основываясь не на личных интересах или знаниях, а на стереотипах, что они будут легче, чем экзамены по математике или естественным наукам. "Эта стратегия не всегда оправдывалась, потому что экзамен более высокого уровня требует более глубоких знаний", - сказала Вороненко.
Учащиеся показали хорошие результаты на экзаменах по иностранному языку оптимального и более высокого уровня.
Каждый пятый, или 19,67%, набрал 80-89%, а 16,61% учащихся набрали 70-79% на экзамене по английскому языку оптимального уровня, который сдавали 11 010 учеников. На экзамене высокого уровня 23,17% из 5642 сдававших экзамен набрали 70-79%, 21,75% - 60-69% и 18-21% - 80-89%.
На экзамене оптимального уровня средний балл по французскому языку составил 81%, а по немецкому языку - 49%. С другой стороны, на экзамене более высокого уровня средняя успеваемость студентов по французскому языку составила 69%, а по немецкому языку - 68%. На экзамене более высокого уровня по русскому языку школьники набрали в среднем 75%.
Из экзаменов высокого уровня по естественным наукам больше учеников традиционно сдавали биологию и химию - 2106 и 804. Экзамен по физике сдавали 747 учащихся.
Наибольший отсев был на экзамене по географии - из 401 сдававших 1,25% не набрали на экзамене 10%. Не сдали экзамен по физике 0,8% учащихся, по биологии - 0,33%, по химии - 0,25%.
В этом году в онлайн-режиме также прошел экзамен высшего уровня по программированию, который сдавали 310 учеников.
По словам Вороненко, сравнивать результаты этого года с результатами прошлых лет было бы некорректно, поскольку в этом году завершился переход на новую экзаменационную сессию, когда учащиеся выбирают между тремя экзаменами разного уровня.
Для получения аттестата о получении общего среднего образования в этом году необходимо было сдать экзамены по латышскому языку, математике и иностранному языку не ниже оптимального уровня и два экзамена из 14 предложенных на высшем уровне.
Всего выдано около 54 000 свидетельств об окончании программы среднего образования, а около 1 000 учащихся средних школ не сдали экзамены.
Чтобы сдать централизованный экзамен, нужно было набрать не менее 10%. К 2024/2025 учебному году этот порог планируется повысить до 20%.
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