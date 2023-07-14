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CSDD в субботу продлила время работы нескольких станций техосмотра

rus.tvnet.lv/LETA
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Техосмотр в CSDD.
Техосмотр в CSDD. Фото: Edijs Pālens/LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с аккредитованными поставщиками услуг техосмотра в субботу, 15 июля, продлила время работы нескольких региональных станций техосмотра, сообщили агентству LETA в CSDD.

Такое решение принято с учетом большого наплыва клиентов, из-за чего на этой неделе образовались очереди на техосмотр автомобилей в Риге и других городах.

С субботы, 15 июля, на два часа продлено рабочее время пунктов технического осмотра в Елгаве, Даугавпилсе и Сигулде.

В Елгаве пункт технического осмотра на ул. Авиацияс, 40Б будет работать с 8:30 до 17:00, в Даугавпилсе пункт технического осмотра на улице Крауяс, 3 будет работать с 8:30 до 16:00, а в Сигулде пункт технического осмотра на 46 км Видземское шоссе будет работать с 8:30 до 16:00.

В Риге пункт технического осмотра на улице Антенас, 2 будет работать обычное время, но привлечены дополнительные работники.

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