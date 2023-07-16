Приносили и употребляли наркотические вещества: полиция о фестивале Positivus

В первый день фестиваля полиция зафиксировала 30 нарушений, а во второй день - 33. Количество нарушений аналогично зарегистрированному в прошлом году, когда фестиваль впервые проводился на Луцавсале, отмечает Гжибовска.

Полицейские следили за тем, чтобы не применялись наркотические вещества, помощь в наблюдении оказывали кинологи со служебными собаками.

Часть начатых процессов об административных правонарушениях непосредственно связана с хранением наркотических веществ или пребывание под воздействием этих веществ.

Кроме того, было возбуждено несколько уголовных процессов за приобретение и хранение наркотических или психотропных веществ, по которым назначены экспертизы.

Также возбуждены административные процессы в связи с нахождением в общественном месте в таком состоянии алкогольного опьянения, которое стало причиной нарушения общественного порядка, за алкоголь в открытой упаковке, за распитие спиртных напитков несовершеннолетними и в связи с другими правонарушениями, добавляет представитель полиции.

В целях обеспечения безопасного передвижения всех участников дорожного движения также были привлечены дополнительные силы дорожной полиции. На Луцавсале было зарегистрировано всего несколько нарушений правил дорожного движения, когда водители не приобрели полис обязательного страхования гражданской ответственности.

Как сообщалось, в пятницу и субботу на Луцавсале прошел фестиваль Positivus, где на трех сценах выступили несколько популярных музыкальных коллективов.