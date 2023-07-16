Видео ⟩ Передача объясняет, как избежать штрафа на дороге с радарами средней скорости

Ведущий передачи Паулс Тимротс считает, что самостоятельно оценить среднюю скорость сложно, ведь ситуации бывают разные, а спидометры и одометры в автомобилях тоже могут быть неточными.

Оценивая среднюю скорость участников дорожного движения - она ​​сильно колеблется и в значительной части превышает разрешенные 90 км/ч при движении по трассе. Некоторые замедляются до 70 километров в час при приближении к среднескоростным радарам.

В передаче измеряется расстояние между радарами средней скорости - они составляют 5,95 километра.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке