Видео ⟩ Передача объясняет, как избежать штрафа на дороге с радарами средней скорости

Передача Zebra сообщила, что радары средней скорости уже установлены в нескольких местах Латвии и вскоре будут установлены на всех шоссе Латвии.
Ведущий передачи Паулс Тимротс считает, что самостоятельно оценить среднюю скорость сложно, ведь ситуации бывают разные, а спидометры и одометры в автомобилях тоже могут быть неточными.
Оценивая среднюю скорость участников дорожного движения - она сильно колеблется и в значительной части превышает разрешенные 90 км/ч при движении по трассе. Некоторые замедляются до 70 километров в час при приближении к среднескоростным радарам.
В передаче измеряется расстояние между радарами средней скорости - они составляют 5,95 километра.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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