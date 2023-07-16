Умерла актриса и певица Джейн Биркин

По информации издания, певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты. "Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", - говорила тогда Биркин.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. В 1966 году она появилась в фильмах "Фотоувеличение" Микеланджело Антониони и "Калейдоскоп" Джека Смайта. В 1969 году она сыграла главную женскую роль в фильме "Слоган" 1969 года, снятом Пьером Гримблой. Главную мужскую роль в нем сыграл Серж Генсбур, который на долгие годы стал партнером Биркин.

В 1969 году Биркин, переехавшая во Францию, записала с Генсбуром знаменитую песню Je tʼaime… moi non plus. В 1976 году вышел одноименный фильм "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" с Биркин в главной роли, снятый Генсбуром. За участие в фильме Биркин была номинирована на французскую кинопремию "Сезар". В 1980 году Биркин и Генсбур расстались.

Джейн Биркин снялась в десятке фильмов и записала множество альбомов, включая концертные. Она продолжала сниматься в кино и заниматься музыкой до последних лет жизни.

У Джейн Биркин было трое детей - Кейт Барри (фотограф, умерла в 2013 году, покончив с собой), Лу Дуайон (певица и актриса) и Шарлотта (известная актриса и певица).