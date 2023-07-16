Покупатель купил Porsche почти за 50 тыс. евро и стал жертвой мошенников

Автомобиль Porsche Cayanne 2015 года выпуска стоит немногим более 49 000 евро. На тот момент пробег автомобиля составлял 180 000 километров. Продавец автомобиля заявил, что машина в хорошем техническом состоянии. Однако на следующий день после покупки на приборной панели автомобиля загорелась желтая лампочка, что сигнализировало о проблеме с двигателем.

Очень скоро после покупки покупателю пришло сообщение о том, что Porsche был ввезен в Финляндию уже подержанным, хотя продавец заявил, что автомобиль был куплен внутри страны. Еще более неожиданной новостью стало то, что машина ранее попадала в ДТП и получила значительные повреждения.

По словам нового владельца, после этого стоимость автомобиля должна была значительно снизиться. Машина была проверена на сайте carVertical. Выяснилось, что в 2018 году в Австрии машина попала в серьезное ДТП, а затраты на ремонт оцениваются примерно в 20 000 - 40 000 евро.