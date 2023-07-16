Покупатель купил Porsche почти за 50 тыс. евро и стал жертвой мошенников

Владелец недавно купленной в Финляндии автомашины Prosche Cayanne столкнулся с неприятным сюрпризом.
Автомобиль Porsche Cayanne 2015 года выпуска стоит немногим более 49 000 евро. На тот момент пробег автомобиля составлял 180 000 километров. Продавец автомобиля заявил, что машина в хорошем техническом состоянии. Однако на следующий день после покупки на приборной панели автомобиля загорелась желтая лампочка, что сигнализировало о проблеме с двигателем.
Очень скоро после покупки покупателю пришло сообщение о том, что Porsche был ввезен в Финляндию уже подержанным, хотя продавец заявил, что автомобиль был куплен внутри страны. Еще более неожиданной новостью стало то, что машина ранее попадала в ДТП и получила значительные повреждения.
По словам нового владельца, после этого стоимость автомобиля должна была значительно снизиться. Машина была проверена на сайте carVertical. Выяснилось, что в 2018 году в Австрии машина попала в серьезное ДТП, а затраты на ремонт оцениваются примерно в 20 000 - 40 000 евро.
Новый владелец автомобиля захотел прекратить сделку с дилерским центром. Претензия была основана исключительно на истории автомобиля. Разумеется, центр отклонил заявление, заявив, что "предоставленная информация сама по себе не является убедительным доказательством того, что автомобиль нуждается в ремонте или что его можно вернуть". Продавец полагался на отчет, в котором указывалось, что цены на ремонт являются оценочными и не должны рассматриваться как фактическая стоимость ремонта.
Потребитель передал дело об автомобиле в Комиссию по потребительским спорам, где также смогли ознакомиться с историей Porsche. Комиссия опиралась на полученный документ, который она сочла достаточным доказательством участие Porsche в ДТП в Австрии и оценочной стоимости ремонта автомобиля. На основании этого комиссия посчитала, что стоимость ремонта автомобиля была значительной, хотя сведений о деталях ремонта не было.
Комиссия сочла вероятным, что история аварий с Porsche была серьезным препятствием для продажи автомобиля автодилерам. Машина была неисправна. Дефект был настолько значительным, что потребитель имел право отказаться от сделки. Согласно этому решению, продавец должен возместить покупную цену и другие расходы по договору о рассрочке.
Дилерский центр имеет право на возмещение расходов в соответствии с пробегом, пройденным, когда автомобиль принадлежал новому владельцу. Поскольку автомобиль был дорогим, комиссия оценила цену в 0,40 евро за километр.
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