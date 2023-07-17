Передача: Игрушки и цветы в память о сбитой в Плявниеках девочке смущают местных жителей

В начале 2022 года на улице Андрея Сахарова в Риге на регулируемом пешеходном переходе водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью и сбежал. В результате полученных травм погибла маленькая девочка, сообщает передача Bez tabu.
О произошедшей примерно полтора года назад трагедии напоминают сложенные на краю дороги мягкие игрушки, цветы и зажженная свеча. Однако у некоторых жителей возникают вопросы и даже претензии, действительно ли нужно поддерживать такое памятное место.
"Почему мне каждый день нужно смотреть на сложенные на улице Сахарова вещи? Я понимаю, что произошла трагедия, но эти вещи тут вечно что ли стоять будут? Это не только отвлекает внимание водителей, едущих мимо, но и все-таки загрязняет окружающую среду", - отметила местная жительница Майя.
Созданное местными жителями вскоре после смерти девочки памятное место было еще больше. Имеющаяся ситуация корректна, считают в муниципальной полиции Риги.
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