Передача: Игрушки и цветы в память о сбитой в Плявниеках девочке смущают местных жителей

О произошедшей примерно полтора года назад трагедии напоминают сложенные на краю дороги мягкие игрушки, цветы и зажженная свеча. Однако у некоторых жителей возникают вопросы и даже претензии, действительно ли нужно поддерживать такое памятное место.

"Почему мне каждый день нужно смотреть на сложенные на улице Сахарова вещи? Я понимаю, что произошла трагедия, но эти вещи тут вечно что ли стоять будут? Это не только отвлекает внимание водителей, едущих мимо, но и все-таки загрязняет окружающую среду", - отметила местная жительница Майя.

Созданное местными жителями вскоре после смерти девочки памятное место было еще больше. Имеющаяся ситуация корректна, считают в муниципальной полиции Риги.

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