Дубска о дресс-коде на инаугурации президента: "У нас нет такого большого опыта"

"Некоторые решили, что их пригласили в клуб, а кто-то явно пришел соблазнить нового президента и занять пустующее место первой леди", - написала эксперт в области моды и стиля Жанна Дубска на своей странице в Instagram. В беседе с RUS TVNET она поделилась мнением, почему так могло произойти.
"Я думаю, это моя версия, что некоторые люди плюют на дресс-код. Некоторые люди реально не понимают, в чем прикол. У меня такое ощущение, что иногда те, кто приглашает, тоже не совсем понимают, кого они хотят видеть", - рассуждает Жанна Дубска.
С ее точки зрения, довольно сложно одеться на мероприятие Black Tie в 16:00: "С вечерним мероприятием плана Black Tie более менее понятно. Поэтому многие надели какие-то наряды, которые, в общем-то, можно надеть на вечер, на бал, даже если президент пригласил, а вот на инаугурацию нельзя".
Стилист объяснила ситуацию с тем, что некоторые гости пришли в национальных костюмах.
"К примеру, многие пришли в национальных костюмах, и их принялись критиковать. А по дресс-коду - можно.
Если ты в парадном костюме своей страны приходишь на очень важное мероприятие (в рамках своей страны или другой страны) как представитель своей страны, ты можешь надеть красивый, качественный национальный костюм. Причем особенно если ты еще приходишь с партнером, который тоже так же одет. Ни к какому Празднику песни это не относится. Ты можешь так прийти на инаугурацию президента. В других стран тоже так приходили и на коронации", - заметила Дубска.
"У нас нет такого большого опыта, - считает стилист. - Мало вообще формальных мероприятий. Приходит каждый раз какая-то другая публика".
Дубска указала, что на инаугурации были и те, кто был одет со вкусом и к месту. Просто прессу такие люди интересовали меньше.
"Во-первых, у нас не так много событий, на которых люди бывают одни и те же. Поэтому для многих это была первая инаугурация, на которую они были приглашены. Они, вполне возможно, и не знали, и получали очень много разной информации от так называемых специалистов", - отметила Жанна Дубска.
Она всегда советует своим клиентам связаться с организаторами и уточнить, что они имели в виду в приглашении. Кроме того, нужно понимать, как будет развеваться твой разрез, как будет спадать шаль с плеча, будут ли видны бретельки и т. д: "Почему люди делают такое? Мне трудно сказать. Но люди не очень понимают, что самое главное - одеться правильно под платьем".
"Как мне кажется, мы здесь немножечко показали свое отношение... не знаю... к стране, родине, президенту... Вообще насколько серьезно мы к этому относимся", - добавила модный эксперт. С ее слов, многие выбрали неудачный наряд на инаугурацию президента просто от незнания.
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