Дубска о дресс-коде на инаугурации президента: "У нас нет такого большого опыта"

"У нас нет такого большого опыта, - считает стилист. - Мало вообще формальных мероприятий. Приходит каждый раз какая-то другая публика".

Дубска указала, что на инаугурации были и те, кто был одет со вкусом и к месту. Просто прессу такие люди интересовали меньше.

"Во-первых, у нас не так много событий, на которых люди бывают одни и те же. Поэтому для многих это была первая инаугурация, на которую они были приглашены. Они, вполне возможно, и не знали, и получали очень много разной информации от так называемых специалистов", - отметила Жанна Дубска.

Жанна Дубска Фото: Ieva Makare/Пресс-фото

Она всегда советует своим клиентам связаться с организаторами и уточнить, что они имели в виду в приглашении. Кроме того, нужно понимать, как будет развеваться твой разрез, как будет спадать шаль с плеча, будут ли видны бретельки и т. д: "Почему люди делают такое? Мне трудно сказать. Но люди не очень понимают, что самое главное - одеться правильно под платьем".

"Как мне кажется, мы здесь немножечко показали свое отношение... не знаю... к стране, родине, президенту... Вообще насколько серьезно мы к этому относимся", - добавила модный эксперт. С ее слов, многие выбрали неудачный наряд на инаугурацию президента просто от незнания.