Адриана Миглане открыто рассказала о "красных флажках", которые говорили об измене ее мужа

О разводе с мужем и отцом их общего сына Адриана сообщила в конце прошлого года с помощью соцсетей. Хотя сначала в качестве одной из причин расставания она указывала разный взгляд на жизнь, позднее оказалось, что одной Адрианы экс-супругу было мало.

Девушка не раз упоминала, что ловила его на изменах. А теперь рассказала, как именно. "Я никогда не смотрю в телефоны, но как-то раз телефон был рядом. Я даже ничего не посмотрела, когда он заметил и начался стресс. "Что тебе там нужно, что ты там смотришь?" И я поняла, что он нервничает. После этого я ждала момента, когда смогу во всем убедиться".

Адриана отметила, что именно благодаря подозрениям "тихо" пробралась в телефон мужа и все факты вскрылись. Однако это был не единичный случай, так как ее регулярно убеждали в том, что она преувеличивает, когда видит переписки с разными женщинами.

Адриана не скрывает, что одна из близких подруг ранее уже пыталась открыть ей глаза на то, что на самом деле происходит. Хотя это было неприятно, она не злится на подругу. Девушка поняла, что это правда, поэтому и приняла решение развестись.

О том, что в настоящее время происходит в личной жизни Адрианы, неизвестно. В Instagram она многократно подчеркивала своим подписчикам, что хочет свою личную жизнь держать при себе.

Больше смотрите на 1188.lv.