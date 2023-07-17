Украинский режиссер Олег Сенцов попал под обстрел на фронте

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь.

Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо",

Как напоминает "Украинская правда", в 2015 году он был осужден в России на 20 лет по делу в терроризме. Спустя четыре года Сенцова освободили в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он присоединился к ВСУ.