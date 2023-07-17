Подрыв Крымского моста: Путин пригрозил ответить

Это совещание показывали в прямом эфире на российских телевизионных каналах.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - заявил Путин.

Кроме того, Путин приказал повысить безопасность Крымского моста.

"С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - сказал российский президент.

Путин также сказал, что поручил ФСБ "детально разобраться в случившемся". Взрывы он назвал "очередным террористическим актом" - "бессмысленным", с его точки зрения, поскольку, как он утверждает, Крымский мост давно не используется для военных перевозок, пишет Русская служба BBC.

Уже сообщалось, что на Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник, 17 июля, было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие".

По информации источников в Керчи, произошло два взрыва.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - написал глава российских властей Крыма Сергей Аксенов.