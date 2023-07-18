На воскресный концерт Laima Rendezvous Jūrmala проданы почти все билеты

30 июля пройдет заключительный концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который после трехлетнего перерыва вновь стал одним из самых ожидаемых событий лета. Интерес публики к этому концерту очень высок.
Организаторы объявили, что на данное мероприятие остались последние места, поэтому советуют поторопиться, чтобы не опоздать!
В концерте 30 июля примут участие гости из разных стран, в том числе победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал (Португалия) и неповторимая грузинская певица Нино Катамадзе, исполнитель проникновенных и откровенных композиций Андрей Макаревич, а также украинская артистка Вера Брежнева и оперная дива и блогер из Украины Мария Максакова.
Среди гостей Лаймы Вайкуле будут харизматичный Интарс Бусулис, музыкальный Янис Стибелис, классические хулиганы DAGAMBA, наша победительница "Евровидения" Мария Наумова, обаятельный Нормундс Рутулис, оригинальная группа SHIPSEA, звучная Динара Рудане, а также прекрасная актриса Ника Плотникова и ансамбль актеров Рижского русского театра имени М. Чехова. Уровень и значимость мероприятия в этом году оценили также Юрмальская дума, которая поддерживает фестиваль, и Lexus Rīga Airport, который, в свою очередь, стал официальным автомобильным партнером фестиваля!
Напомним, что в этом году Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 30 июля. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv. Обратите внимание - еще есть шанс стать зрителем этого великолепного финала фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023!
О фестивале Laima Rendezvous Jūrmala:
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие, всего более 150 известных артистов и исполнителей.
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