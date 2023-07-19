"Приятно видеть, что тебе звонит Паулс!": главный дирижер Праздника песни и танца о работе с Маэстро

"Было иначе, но теперь во время последних праздников проводится конкурс концепций концертов, а затем приглашают художественных руководителей, которые есть, руководствуясь репертуаром", - рассказывает Тетеровскис ведущей Инесе Вайкуле о распределении песен главным дирижерам.

Тетеровскис признается, что был очень рад дирижировать песней Маэстро Manai dzimtenei: "В последнее время у хора Balsīm стало больше возможностей соприкоснуться с его музыкой, и всегда приятно видеть в телефоне, что тебе звонит Раймонд Паулс. Тогда кажется, что время останавливается, все разговоры прерываются: "Я сейчас буду говорить с Маэстро!". Он отметил, что недавно звонил Паулсу, чтобы спросить, как у него дела, и поблагодарить его за концерт.