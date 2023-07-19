Видео ⟩ "Ржаветь больше некуда": во дворах Риги много брошенных машин

Зритель программы указывает на две брошенные машины в Зиепниеккалнсе. Обе эти машины проходили техосмотр в 2020 году.

"Две машины годами стоят на участке, принадлежащем дому. Они занимают два места. Нельзя ли их утилизировать, вывезти в другое место, чтобы они ржавели там?

Джипу восемь лет, второму около трех, я уже не считаю. Я ничего не могу сказать "хозяевам", не хочу, чтобы с моей собственностью что-то случилось", - говорит зритель.

Жители микрорайона, которых передача встретила возле дома, рассказывают, что это не единственное место, где давно стоит брошенные автомобили. В ряде случаев жильцам удавалось добиться эвакуации автотранспорта.

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