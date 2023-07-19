Видео ⟩ "Ржаветь больше некуда": во дворах Риги много брошенных машин

Только в этом году муниципальная полиция Риги предупредила 1346 автовладельцев за то, что они оставили машину на стоянке на длительное время. Каждая десятая машина эвакуируется на специальную стоянку, сообщает программа Bez tabu.
Зритель программы указывает на две брошенные машины в Зиепниеккалнсе. Обе эти машины проходили техосмотр в 2020 году.
"Две машины годами стоят на участке, принадлежащем дому. Они занимают два места. Нельзя ли их утилизировать, вывезти в другое место, чтобы они ржавели там?
Джипу восемь лет, второму около трех, я уже не считаю. Я ничего не могу сказать "хозяевам", не хочу, чтобы с моей собственностью что-то случилось", - говорит зритель.
Жители микрорайона, которых передача встретила возле дома, рассказывают, что это не единственное место, где давно стоит брошенные автомобили. В ряде случаев жильцам удавалось добиться эвакуации автотранспорта.
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