Фото ⟩ Массированный удар ракетами и дронами по Украине

В ночь на среду, 19 июля, Россия нанесла сконцентрированный удар по городам Украины. Обстрелам подверглись Одесса и Киев.
По портовой Одессе нанесен удар ракетами и дронами-камикадзе. Сообщалось о запуске российских крылатых ракет "Калибр" и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков, также писали о волне дронов.
Вскоре после российского ракетного удара в Одессе загорелся и начал детонировать склад фейерверков.
Видео горящего склада и взлетающих фейерверков публикуют два популярных местных Telegram-канала.
Связан ли пожар на складе фейерверков с российским ракетным ударом, пока не ясно.
Кроме того, был совершен налет на Киев дронами-камикадзе.
Глава военной администрации Киева утверждает, что все дроны-камикадзе, которые российские военные этой ночью запустили по украинской столице, были сбиты, пишет Русская служба BBC.
"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одещина - особенно. Но и про Киев враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "шахедами". Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО выявила и уничтожила все вражеские дроны", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По имеющимся у Попко предварительным сведениям, жертв и разрушений в результате налета нет.
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