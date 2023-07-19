Фото ⟩ Массированный удар ракетами и дронами по Украине

По портовой Одессе нанесен удар ракетами и дронами-камикадзе. Сообщалось о запуске российских крылатых ракет "Калибр" и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков, также писали о волне дронов.

Вскоре после российского ракетного удара в Одессе загорелся и начал детонировать склад фейерверков.

Видео горящего склада и взлетающих фейерверков публикуют два популярных местных Telegram-канала.

Связан ли пожар на складе фейерверков с российским ракетным ударом, пока не ясно.

Кроме того, был совершен налет на Киев дронами-камикадзе.

Глава военной администрации Киева утверждает, что все дроны-камикадзе, которые российские военные этой ночью запустили по украинской столице, были сбиты, пишет Русская служба BBC.

"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одещина - особенно. Но и про Киев враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "шахедами". Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО выявила и уничтожила все вражеские дроны", - заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По имеющимся у Попко предварительным сведениям, жертв и разрушений в результате налета нет.