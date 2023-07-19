Гонорар Сэма Смита на Positivus составил почти 1 млн; стоило ли Риге вкладывать 200 тысяч евро в мероприятие?

Стоило ли так тратиться Рижской думе, отвечает организатор Positivus Гиртс Майорс. "Нет ничего дешевого, - говорит Майорс. - Гонорар главного гостя фестиваля только был почти миллион евро. Он был не для него одного - в команде Смита 53 человека, особая сцена, световое и звуковое шоу. Кроме того, всех нужно было разместить в отеле Kempinski", - рассказал организатор о требованиях артиста.

Именно об участии Смита в фестивале развернулись самые большие дебаты среди общественности, а также в коридорах и офисах муниципалитета.

Высказалась и депутат Рижской думы - режиссер Дзинтра Гека-Васка: "Я не буду судить о сексуальной ориентации приглашенных артистов, но я очень положительно отношусь к тому, что фестиваль переехал из Салацгривы в Ригу. Это еще и большой финансовый вклад для города, потому что в Ригу приехало много молодежи со всей Европы, в том числе мои дети и внуки. Да, я читала, что главный исполнитель Сэм Смит очень экстремален, но, как сказал Алвис Херманис, молодежь - это совершенно иной мир. И мы должны смотреть реальности в глаза".

Британская поп-звезда Сэм Смит полгода назад получил скандальную известность благодаря резкой смене имиджа на сцене. До этого он выступал в консервативном костюме, позднее сменив его на более откровенные наряды - корсеты, платья, стринги.

По этой причине некоторые родители даже начинали дискуссии о том, стоит ли туда вообще пускать своих детей.

Галерея: Сэм Смит на фестивале Positivus

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