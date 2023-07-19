Фото ⟩ ВСУ выбивают российскую армию с их позиций под Бахмутом

Украинские солдаты в направлении Бахмута выбили россиян с их позиций около Орехово-Васильевки на бахмутском направлении, сообщил в среду, 19 июля, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По словам Ковалева, украинские войска ведут наступательные операции севернее и южнее Бахмута.
"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", - сказал он.
Украинские войска имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, но противник оказывает ожесточенное сопротивление, перебрасывает резервы и несет большие потери, добавил Ковалев.
По словам представителя Генштаба, украинские военные продвигаются в направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.
Он добавил, что украинские военные "обстреливают из артиллерии известные объекты противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".
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