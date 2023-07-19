Фото ⟩ ВСУ выбивают российскую армию с их позиций под Бахмутом

По словам Ковалева, украинские войска ведут наступательные операции севернее и южнее Бахмута.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", - сказал он.

Украинские войска имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, но противник оказывает ожесточенное сопротивление, перебрасывает резервы и несет большие потери, добавил Ковалев.

По словам представителя Генштаба, украинские военные продвигаются в направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Он добавил, что украинские военные "обстреливают из артиллерии известные объекты противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

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