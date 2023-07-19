В Вентспилсе у пациента удалили 19 клещей

Однако в более тяжелых случаях необходимо лечение в стационаре, в том числе сохраняется риск необратимых последствий. Лечение форм болезни Лайма, как правило, проблематично, а эффективной специфической терапии клещевого энцефалита не существует, что подчеркивает важность профилактики, напоминает Принце.

Людям важно помнить и регулярно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита. Чтобы избежать присасывания клещей, на улице следует носить легкую, свободную и закрытую одежду, а также стараться уменьшить вероятность контакта клеща с кожей - например, заправляя концы штанов в носки, надевая плотные воротники. Светлая одежда также помогает обнаружить клеща до того, как он присосется. Желательно обрабатывать одежду репеллентами от насекомых и клещей, а также проводить после пребывания на улице регулярные проверки кожи, в том числе домашних животных.

Например, в случае болезни Лайма важно удалить клеща как моно скорее.

Если клещ все-таки присосался, то его головку нужно как можно быстрее и аккуратнее удалить. После этого руки и место укуса следует обработать антисептиком - например, спиртом или водой с мылом. В Латвии также доступно тестирование клещей в лаборатории, а о дальнейшей тактике в случае необходимости получения антибактериальной терапии желательно обратиться к семейному врачу или инфекционисту.

В процедурном кабинете Вентспилсской больницы можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Необходимо заранее подать заявку на вакцинацию по телефону 63 624 665. С собой необходимо взять прививочный паспорт и направление семейного врача.

Также в этом году в Северо-Курземской региональной больнице родителям детей в возрасте до трех лет, чье место жительства декларировано в Вентспилсе, могут воспользоваться предоставленной Вентспилсским самоуправлением возможностью бесплатно вакцинировать детей от клещевого энцефалита. Для остальных вакцинация в больнице платная.