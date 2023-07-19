В Вентспилсе у пациента удалили 19 клещей

Кристине Кице-Лагздиня, медсестра приемного отделения Вентспилсской больницы в минувшее воскресенье, 16 июля, удалила у пациента 19 клещей, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линда Рудзрога.
Она указывает, что этот случай - напоминание об осторожности при выезде на природу и необходимости вакцинации против клещевого энцефалита.
Клещи, как правило, настолько малы, что их трудно увидеть невооруженным глазом. Родственники пациента смогли разглядеть и пометить 17 присосавшихся клещей, еще два были обнаружены по прибытии в приемное отделение больницы. Пациент долгое время находился в лесу - без возможности проверить, не ползает ли клещ по его одежде или телу, и насекомые были обнаружены только по возвращении домой.
По словам специалистов приемного отделения больницы, ежедневно в летний период приходится удаляют одного или нескольких клещей. В июле за помощью в удалении клещей обратились уже 78 пациентов, что на 12 больше, чем за этот же период в прошлом году. Наибольшее количество пациентов этим летом было на Лиго - тогда клещей сняли с 20 пациентов.
Гораздо опаснее присасывания и удаления клещей возможность заражения одним из переносимых ими инфекционных заболеваний - клещевым энцефалитом или болезнью Лайма (лимборелиозом) и другими.
Ординатор-инфекционист Северо-Курземской региональной больницы Анна Мария Принце подчеркивает, что инфекционисты, неврологи и семейные врачи нередко сталкиваются со случаями заболевания клещевыми инфекционными заболеваниями. Около трети клещей переносят болезнь Лайма. Положительным моментом является то, что большинство больных не попадают в стационар, поскольку доступны амбулаторная диагностика и терапия.
Однако в более тяжелых случаях необходимо лечение в стационаре, в том числе сохраняется риск необратимых последствий. Лечение форм болезни Лайма, как правило, проблематично, а эффективной специфической терапии клещевого энцефалита не существует, что подчеркивает важность профилактики, напоминает Принце.
Людям важно помнить и регулярно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита. Чтобы избежать присасывания клещей, на улице следует носить легкую, свободную и закрытую одежду, а также стараться уменьшить вероятность контакта клеща с кожей - например, заправляя концы штанов в носки, надевая плотные воротники. Светлая одежда также помогает обнаружить клеща до того, как он присосется. Желательно обрабатывать одежду репеллентами от насекомых и клещей, а также проводить после пребывания на улице регулярные проверки кожи, в том числе домашних животных.
Например, в случае болезни Лайма важно удалить клеща как моно скорее.
Если клещ все-таки присосался, то его головку нужно как можно быстрее и аккуратнее удалить. После этого руки и место укуса следует обработать антисептиком - например, спиртом или водой с мылом. В Латвии также доступно тестирование клещей в лаборатории, а о дальнейшей тактике в случае необходимости получения антибактериальной терапии желательно обратиться к семейному врачу или инфекционисту.
В процедурном кабинете Вентспилсской больницы можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Необходимо заранее подать заявку на вакцинацию по телефону 63 624 665. С собой необходимо взять прививочный паспорт и направление семейного врача.
Также в этом году в Северо-Курземской региональной больнице родителям детей в возрасте до трех лет, чье место жительства декларировано в Вентспилсе, могут воспользоваться предоставленной Вентспилсским самоуправлением возможностью бесплатно вакцинировать детей от клещевого энцефалита. Для остальных вакцинация в больнице платная.
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