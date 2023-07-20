Британские архивы: Кучма просил Блэра посодействовать вступлению Украины в ЕС, но тогда Западу был нужнее Путин

После переговоров в июле 2001 года в Крыму (до его захвата Россией оставалось еще 13 лет) Роджер Лиддл написал Блэру, что «укрепление шаткой демократии и экономики Украины повышает стабильность на будущих восточных границах ЕС и может послужить серьезным барьером для любого возрождения российского империализма, направленного на Запад».

К декабрю 2001 года, после переговоров о членстве Украины в ЕС, проведенных в Лондоне, тот же Лиддл отметил, что «украинцы уехали подавленными… тем, что большая часть Европы и новая администрация США их отвергают».

Или с Россией, или с Украиной

Кучма и Путин на переговорах в Москве в 2001 году Фото: ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS POOL/AFP

В начале того же 2001 года новым президентом США стал Джордж Буш-младший, который после встречи со своим российским коллегой решил, что Владимир Путин является «прямым и заслуживающим доверия» лидером.

После терактов 11 сентября США нуждались в поддержке России для продолжения военной кампании в Афганистане.

По мнению специалиста по восточноевропейской политике, профессора Бирмингемского университета Катарины Волчук, в 2001 году британское руководство мало заботилось о будущих планах России в отношении Украины, поскольку президент Путин «все еще считал себя евроатлантическим союзником».

В 2014 году Евросоюз, наконец, решил заключить с Украиной соглашение об ассоциации. Но пророссийский президент Виктор Янукович отказался его подписывать - и это привело к революции, в результате которой он и был свергнут 22 февраля 2014 года.

Уже через несколько недель произошла аннексия Крыма и началась российская операция в Донбассе.