Видео ⟩ Украинские дроны против самого современного российского танка. Итог - куча металлолома

Украинцы при помощи дронов обнаружили в Донецкой области российский танк Т-90М, который удачно был ликвидирован - взорван так, что от него практически ничего не осталось.
destroyed pic.twitter.com/uTLcZ3c2yo— 𝙎𝙝𝙚𝙥𝙖𝙧𝙙 (@Chieftain_mk) July 13, 2023
Видео было опубликовано 28-й механизированной бригадой ВСУ. На кадрах видно, что украинцы использовали дрон-камикадзе, в свою очередь после этого на танк сбросили термобарическую гранату.
Несмотря на то, что с первого удара украинцам танк полностью уничтожить не удалось, это получилось сделать со второй попытки при помощи сильного взрыва.
Танк был уничтожен в Донецкой области в округе Курдюмовки.
Эти танки называют также "Прорыв". В вооруженных силах РФ он считается самой современной боевой платформой. Танк - углубленная модификация главного боевого российского танка Т-90.
На Т-90М установлена новая башня, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, T-90M оборудован более мощным двигателем. "Прорыв" имеет многоканальную систему наблюдения, позволяющую использовать оружие в любое время суток. Более того, главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.
Договор о поставке этих танков Минобороны РФ и производитель военной техники Uralvagonzavod Scientific and Production Corporation заключили 24 августа 2017 года.
Ранее широко прозвучала информация, что украинское подразделение "Дайвер" уничтожила у Бахмута танк "Прорыв" при помощи управляемой противотанковой ракеты "Стугна".
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