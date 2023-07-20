Видео ⟩ Украинские дроны против самого современного российского танка. Итог - куча металлолома

Видео было опубликовано 28-й механизированной бригадой ВСУ. На кадрах видно, что украинцы использовали дрон-камикадзе, в свою очередь после этого на танк сбросили термобарическую гранату.

Несмотря на то, что с первого удара украинцам танк полностью уничтожить не удалось, это получилось сделать со второй попытки при помощи сильного взрыва.

Танк был уничтожен в Донецкой области в округе Курдюмовки.

Эти танки называют также "Прорыв". В вооруженных силах РФ он считается самой современной боевой платформой. Танк - углубленная модификация главного боевого российского танка Т-90.

На Т-90М установлена новая башня, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, T-90M оборудован более мощным двигателем. "Прорыв" имеет многоканальную систему наблюдения, позволяющую использовать оружие в любое время суток. Более того, главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.

Договор о поставке этих танков Минобороны РФ и производитель военной техники Uralvagonzavod Scientific and Production Corporation заключили 24 августа 2017 года.

Ранее широко прозвучала информация, что украинское подразделение "Дайвер" уничтожила у Бахмута танк "Прорыв" при помощи управляемой противотанковой ракеты "Стугна".