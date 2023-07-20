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"Решение звучит, как "это твоя вина": полиция закрыла дело об избиении ЛГБТ-активиста в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Ливай Амарейн
Ливай Амарейн Фото: apollo.lv

Ливай Амарейн, избитый в Даугавпилсе вечером 4 мая, получил постановление Государственной полиции о прекращении уголовного дела.

В постановлении говорится, что следствие пришло к выводу, что действия нападавшего в ходе конфликта не были направлены на грубое нарушение общественного порядка и спокойствия или на провоцирование серьезного и оскорбительного конфликта без предлога или с использованием незначительного предлога.

В постановлении также указывается, что агрессивное поведение нападавшего

"не было направлено на причинение телесных повреждений и избиение с заранее обдуманной целью,

а было объективно спровоцировано в ходе конфликта внезапным развитием взаимных неприязненных отношений, которые, в свою очередь, были спровоцированы непреодолимыми противоречиями между сторонами по вопросу о сексуальной ориентации".

Фото: No privātā arhīva

Ливай Амарейн и его муж Эрен возмущены решением полиции. Ливай рассказал порталу Apollo.lv: "Мы с Эреном возмущены, такое решение оскорбительно. Эрен говорит, что у него вообще нет комментариев, единственное, что он может сказать, это то, что это несправедливо и не законно.

Меня также официально не уведомили о возбуждении уголовного дела и мне пришлось звонить самому, чтобы узнать подробности.

Мы также чувствуем, что местные депутаты-гомофобы могли каким-то образом повлиять на сотрудников полиции.

Я не в первый раз не могу доверять полиции. Короче говоря, это решение звучит как "сам виноват". "Спасибо" полиции за то, что не захотели нас защитить".

Решение полиции может быть обжаловано в течение 10 дней, и Ливай Амарейн обязательно подаст апелляцию.

Уже сообщалось, что в четверг, 4 мая, после 22:00 на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове

Ливай живет недалеко от Стропского леса в Даугавпилсе, вечером с двумя друзьями они отправились погулять на Стропскую эстраду.

"Один из наших друзей отошел, нас осталось двое… Тут к нам подошел молодой человек со светлыми вьющимися волосами. Он был в состоянии сильного опьянения и попросил дать ему телефон позвонить. Мы дали ему воспользоваться телефоном, и когда он это делал, он заметил, что на заставке у моего друга установлена фотография парня. Он спросил, геи ли мы, мы ответили утвердительно", - рассказывает пострадавший Ливай.

Līvajs Amareins dienu pēc uzbrukuma.
Līvajs Amareins dienu pēc uzbrukuma. Фото: No privātā arhīva

По словам Ливая, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и уже началась открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.

В итоге полицию все же удалось вызвать, а нападавшие сбежали при ее приближении.

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