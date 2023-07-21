"Бахмут в полуокружении, этим нельзя не воспользоваться". Генерал ВСУ Сырский – об украинском наступлении

Буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город — Часов Яр. И тут нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который находится в низине.

И я считаю, что это была большая ошибка «Вагнера», когда он полностью залез в Бахмут, потерпел, можно сказать, сумасшедшие потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями.

Потому что вообще расположение российский войск на данный момент напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться.

Би-би-си: Сколько времени займет возвращение Бахмута?

Александр Сырский: Я не знаю. Я буду пытаться это сделать как можно быстрее.

Би-би-си: Отбить Бахмут — это было бы важно для Украины?

Александр Сырский: Для Украины? Вы правы абсолютно.

Би-би-си: А для Запада? Как вы считаете, это будет сигнал о наступлении Украины? Если занять Бахмут?

Александр Сырский: Наш народ ждет от нас побед. Разных побед, символичных побед.

«Нельзя недооценивать российскую армию»