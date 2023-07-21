Конфликт в Юрмале: неподчинение полиции - обычное явление. Но стоит ли с этим мириться?

Широкий резонанс в обществе вызвало откровенно грубое поведение отдыхающей компании по отношению к полицейским Юрмальского самоуправления на пляже Майори. Государственная полиция за такое неприемлемое поведение возбудила против агрессивного человека только два административных дела.
Видео конфликта, опубликованное в социальных сетях, вызвало широкое недовольство общественности. Несколько жителей выразили недоумение по поводу мягкого наказания, назначенного только одному из участников агрессивной компании, и признались, что ожидали от сотрудников полиции более активных действий в урегулировании конфликта.
TVNET обратился к экспертам в этой области, чтобы выяснить, соответствуют ли конкретной ситуации действия полиции и мера наказания агрессора.
КОНТЕКСТ:
Как агентству LETA сообщили в Юрмальской муниципальной полиции, в воскресенье, 16 июля, около 16:00 поступила информация о том, что на пляже в Майори находятся несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок, играют в футбол, при этом попадая мячом в других отдыхающих, и открыто игнорируют просьбы отдыхающих прекратить эти действия.
Прибывшие на место сотрудники полиции Юрмальского самоуправления встретили людей, которые соответствовали описанию. Инспектор полиции Юрмальского самоуправления объявила задержанным выговор и призвала их соблюдать общественный порядок. Нарушители требованию не подчинились, ругались нецензурными словами и целенаправленно пытались спровоцировать конфликт с сотрудниками муниципальной полиции. На видео в социальных сетях можно услышать, как участники компании угрожают полицейским.
Krievi Latvijā jūtas kā saimnieki. Policija atkal parāda, ka ir absolūti bezspēcīga un bezjēdzīga pic.twitter.com/WUO2PHr5ZO— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) July 18, 2023
В 16:10 на место прибыли сотрудники Госполиции, которым удалось локализовать конфликт. Задержан мужчина 1964 года рождения, в отношении которого возбуждено два административных процесса - за нарушение общественного порядка и за невыполнение законных требований должностного лица. За оба нарушения может быть применено предупреждение или штраф в размере до 700 евро.
Бывший глава Государственной полиции Юрис Рекшня, возглавлявший Госполицию в конце 90-х, а в настоящее время работающий консультантом главы полиции, утверждает, что грубое обращение с полицейскими является обычным и повседневным явлением, и то, что можно увидеть на видео, его не удивляет.
Рекшня утверждает, что единственное, что отличает эту ситуацию от других, это то, что она была обнародована в социальных сетях, что стало основой для широкого резонанса в обществе. Он указывает, что ежедневно полицейским приходится сталкиваться с гораздо большими сложностями.
"Очень часто сотрудники полиции сталкиваются с агрессивным отношением. По моему опыту, было несколько случаев, когда мне угрожали физической расправой или даже смертью".
Юрис Рекшня
Бывший глава Госполиции
Бывший глава полиции утверждает, что профессия полицейского не всегда приятна, и с этим нужно считаться. Он осуждает агрессивное отношение к полицейским на видео, однако указывает, что такие ситуации настолько обыденны, что полицейские уже не обращают на них внимания. Основная задача полицейского - как можно быстрее и успешнее разрешить конфликт.
Преподаватель Колледжа Госполиции и также бывший руководитель полиции Артис Велшс подчеркивает, что агрессия против полицейских - это "больная тема". Он также согласен с тем, что полицейским часто приходится сталкиваться с неповиновением и оскорблениями (так, часто на полицейских пытаются плюнуть). Такая агрессия чаще всего наблюдается в случаях, когда замешан алкоголь, говорит Велшс.
Другого мнения насчет увиденного придерживается юрист, политик и бывший министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Он утверждает, что слышал от некоторых сотрудников правоохранительных органов, что такое обращение с сотрудниками полиции - обычная ситуация, но не считает, что так должно быть.
"Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушает общественный порядок и проявляет открытое неуважение к сотрудникам полиции, должны быть приняты немедленные меры, и нарушитель должен быть задержан", - говорит политик.
По его словам, промедление в таких вопросах недопустимо, поскольку бездействие и отсутствие наказания вселяют в агрессоров уверенность в отсутствии последствий за их действия, а это, в свою очередь, побуждает их продолжать поступать подобным образом.
Что касается мер наказания, Рекшня утверждает, что они соразмерны и все происходило согласно ситуации - люди вызвали муниципальную полицию, позже была привлечена и Государственная полиция, главный агрессор задержан, против него возбуждено два административных дела. По его словам, все произошло по закону.
Козловскис, в свою очередь, подчеркнул, что действия полиции должны были быть более прямыми. По его словам, на место нужно было вызвать дополнительные подразделения, которые задержали бы агрессивную компанию, выяснили их личности и применили к ним соответствующие наказания, в том числе за проявление неуважения к сотрудникам полиции.
"В стране не должно быть ситуации, когда любой может оскорбить сотрудников правоохранительных органов нецензурными словами и остаться безнаказанным!"
Рихард Козловскис
Экс-глава МВД Латвии
Он указал, что, возможно, Министерству внутренних дел следует пересмотреть меры наказания и усилить ответственность за неповиновение полиции и словесные оскорбления в адрес полицейских.
Артис Велшс подчеркнул, что в инциденте на юрмальском пляже полиция действовала в соответствии с законом. Он заявил, что грубое обращение с сотрудниками полиции является нарушением, однако указал, что в каждой ситуации сотрудники полиции должны сами оценивать, требует ли она дальнейших действий или нет.
"Часто возникают ситуации, особенно в барах или клубах, когда у сотрудников полиции нет возможности физически задержать всех нападавших. В любой компании кто-то всегда более активен, и в этом случае мишенью становится самый активный член группы, как это было сделано и в случае агрессии в Юрмале".
Артис Велшс
Экс-глава Государственной полиции
По его словам, законодательство в стране в порядке, и увеличение штрафов не снизит агрессию. Велшс указал, что у причастных к ситуации полицейских также есть в своем оснащении компактные видеокамеры, и в планах - принять решение, считать ли инцидент административным правонарушением, или необходимо его прекратить и возбудить уголовное дело, которое предусматривает гораздо более суровые наказания.
Муниципальная полиция Юрмалы заявила, что вся информация о происшествии передана в полицию, где оценят ответственность лиц, причастных к конфликту. В Госполиции подтвердили получение видеозаписи того, что произошло до прибытия своих сотрудников. Будет проведена оценка, заметны ли в произошедшем другие преступные действия, которые должны быть оценены в уголовно-процессуальном порядке.
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