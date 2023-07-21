Конфликт в Юрмале: неподчинение полиции - обычное явление. Но стоит ли с этим мириться?

Видео конфликта, опубликованное в социальных сетях, вызвало широкое недовольство общественности. Несколько жителей выразили недоумение по поводу мягкого наказания, назначенного только одному из участников агрессивной компании, и признались, что ожидали от сотрудников полиции более активных действий в урегулировании конфликта.

TVNET обратился к экспертам в этой области, чтобы выяснить, соответствуют ли конкретной ситуации действия полиции и мера наказания агрессора.

КОНТЕКСТ:

Как агентству LETA сообщили в Юрмальской муниципальной полиции, в воскресенье, 16 июля, около 16:00 поступила информация о том, что на пляже в Майори находятся несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок, играют в футбол, при этом попадая мячом в других отдыхающих, и открыто игнорируют просьбы отдыхающих прекратить эти действия.

Прибывшие на место сотрудники полиции Юрмальского самоуправления встретили людей, которые соответствовали описанию. Инспектор полиции Юрмальского самоуправления объявила задержанным выговор и призвала их соблюдать общественный порядок. Нарушители требованию не подчинились, ругались нецензурными словами и целенаправленно пытались спровоцировать конфликт с сотрудниками муниципальной полиции. На видео в социальных сетях можно услышать, как участники компании угрожают полицейским.

Krievi Latvijā jūtas kā saimnieki. Policija atkal parāda, ka ir absolūti bezspēcīga un bezjēdzīga pic.twitter.com/WUO2PHr5ZO — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) July 18, 2023

В 16:10 на место прибыли сотрудники Госполиции, которым удалось локализовать конфликт. Задержан мужчина 1964 года рождения, в отношении которого возбуждено два административных процесса - за нарушение общественного порядка и за невыполнение законных требований должностного лица. За оба нарушения может быть применено предупреждение или штраф в размере до 700 евро.