KNAB просят проверить роль Стакиса в закупке кранов для питьевой воды

Руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестур Зепс обратится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить закупку предприятием Рижского самоуправления Rīgas ūdens бесплатных кранов для питьевой воды, установленных в столице, и роль в этом бывшего председателя городской думы Мартиньша Стакиса.
Rīgas ūdens приобрело и установило в столице 12 новых кранов питьевой воды. Изучив имеющуюся закупочную документацию, Зепс счел, что установленные бесплатные краны "удивительно похожи" на те, что предлагает компания Baltic Water, совладельцем которой является Стакис, более того, предложение этой компании единственное соответствовало условиям закупки.
По мнению Зепса, питьевая вода в современном городе должна быть в свободном доступе, а установка бесплатных кранов означает финансовое вложение из бюджетных средств самоуправления и его компаний. "Однако становится неловко при исследовании закупок муниципальных предприятий и их связи со Стакисом - открывается потенциал для ряда неэтичных ситуаций и конфликта интересов. Например, были организованы искусственные конкурсы, где единственными поставщиками являются компании, связанные с бывшим мэром Стакисом, - говорит депутат. - Я был удивлен, когда компания Стакиса выиграла тендер Rīgas ūdens на поставку кофе, но закупка бесплатных кранов выглядит уже совсем плохо".
Политик считает, что закупочная документация на бесплатные краны была подготовлена таким образом, чтобы купить их можно было только у одной компании - King Cofee Service, которой принадлежит бренд Baltic Water.
Как заявил агентству LЕТА Стакис, его компания не участвовала ни в одном конкурсе на установку бесплатных кранов.
Его участие в этой сфере было только на политическом уровне - поддержка создания таких кранов в Риге. Такие краны для питьевой воды, например, в Вильнюсе были установлены пять лет назад.
Стакис повторил, что его компания не участвовала в этом мероприятии, и такова его твердая позиция. По его словам, это уже начинает выглядеть как клеветническая кампания со стороны Зепса, а возможно, это месть за ограничение игорного бизнеса в Риге.
Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, в 2022 году в городе было установлено семь бесплатных кранов, а в этом году объявлен конкурс на установку 11 бесплатных кранов в городе.
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