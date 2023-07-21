KNAB просят проверить роль Стакиса в закупке кранов для питьевой воды

Как заявил агентству LЕТА Стакис, его компания не участвовала ни в одном конкурсе на установку бесплатных кранов.

Его участие в этой сфере было только на политическом уровне - поддержка создания таких кранов в Риге. Такие краны для питьевой воды, например, в Вильнюсе были установлены пять лет назад.

Стакис повторил, что его компания не участвовала в этом мероприятии, и такова его твердая позиция. По его словам, это уже начинает выглядеть как клеветническая кампания со стороны Зепса, а возможно, это месть за ограничение игорного бизнеса в Риге.

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, в 2022 году в городе было установлено семь бесплатных кранов, а в этом году объявлен конкурс на установку 11 бесплатных кранов в городе.