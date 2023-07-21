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Фото ⟩ Затлерс и другие гости концерта Ксении Сидоровой в Юрмале

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Валдис Затлерс и другие гости на концерте Ксении Сидоровой
Валдис Затлерс и другие гости на концерте Ксении Сидоровой Фото: Pauls Zvirbulis/ пресс-фото/ коллаж RUS TVNET

19 июля дива-аккордеонист-виртуоз Ксения Сидорова выступила на "Юрмальском фестивале" вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и его главным дирижером Гунтисом Кузмой. Смотрите, кто пришел на мероприятие!

С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит девятый "Юрмальский фестиваль" - крупнейшее музыкальное событие лета с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты.

Галерея: Гости в Юрмале и концерт Ксении Сидоровой

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