Фото ⟩ Затлерс и другие гости концерта Ксении Сидоровой в Юрмале

19 июля дива-аккордеонист-виртуоз Ксения Сидорова выступила на "Юрмальском фестивале" вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и его главным дирижером Гунтисом Кузмой. Смотрите, кто пришел на мероприятие!
С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит девятый "Юрмальский фестиваль" - крупнейшее музыкальное событие лета с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты.
Галерея: Гости в Юрмале и концерт Ксении Сидоровой
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