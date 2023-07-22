Видео ⟩ Котрикадзе и Дзядко высказались об отъезде "Дождя" из Латвии

Напомним, Рижский окружной административный суд оставил в силе решение латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии телеканала "Дождь" на вещание. Решение было принято 4 июля. Телеканал "Дождь" заявил, что продолжит обжаловать это решение "во всех инстанция - включая Европейский суд по правам человека, если это потребуется".

Екатерина Котрикадзе не стала скрывать, что за это время Рига стала для нее близкой: "Каждый день выходишь на улицу, покупаешь продукты, заходишь за кофе [...]. Ты знаешь, куда идти, тебе не нужна карта. Складывается какая-то бытовая жизнь [...]. Есть тоска по какому-то насиженному месту, с которым ты опять прощаешься [...]. Это не то, к чему мы стремились. Это не то, чего мы хотели для себя, своих детей и коллег".