Rīgas ūdens комментирует жалобу Зепса на итоги конкура по поставке кранов для питьевой воды

В открытом конкурсе на поставку 11 станций питьевой воды (бесплатных кранов) участвовало пять претендентов, среди которых отсутствует упомянутая депутатом Рижской думы Виестурсом Зепсом компания Baltic Water.

Конкурс выиграло ООО Indutek LV, сделавшее самое выгодное ценовое предложение. Эта компания работает на рынке более 25 лет и специализируется на поставках водохозяйственного оборудования, которое до сих пор успешно применяется в других городах.

Разработанные технические требования к потенциальным поставщикам кранов не создали предпосылок для возможного возникновения преимуществ для компании. Изложенное в требованиях желаемое техническое и визуальное решение крана было определено, исходя из приблизительных технических параметров кранов, установленных в столице в 2022 году департаментом жилья и окружающей среды Рижской думы.

На конкурс были предложены краны от разных производителей.

Компания также опровергает заявление Зепса о том, что конкурс Rīgas ūdens на поставку кофе выиграла компания бывшего мэра Мартиньша Стакиса. Среди участников и должностных лиц ООО Coffee Address Holding, победившего в этом публичном конкурсе, нет никого, кто может иметь связь со Стакисом, а у предприятия нет договора с King Coffee Service, о котором упоминает Зепс.

Компания надеется, что Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) как можно быстрее проверит заявление депутата, чтобы каждый мог убедиться, что публичные конкурсы ООО Rīgas ūdens проводятся в соответствии с лучшими принципами корпоративного управления.

Как сообщалось, руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестурс Зепс обратился в KNAB с просьбой проверить закупку предприятием Рижского самоуправления Rīgas ūdens бесплатных кранов для питьевой воды, установленных в столице, и роль в ней бывшего председателя городской думы Мартиньша Стакиса.