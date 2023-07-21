Прокуратура из соображений нацбезопасности не комментирует наказание пропагандиста Касема

На прошлой неделе прокуратура сообщила, что прокурор, принимая во внимание характер и опасность совершенного уголовного преступления, причиненный ущерб, личность и финансовое состояние обвиняемого, а также тот факт, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей во время следствия, наложил на гражданина Латвии штраф в размере 15 500 евро. Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Теперь на просьбу прокомментировать выбранное наказание подробнее в прокуратуре агентству LETA заявили, что общественность была проинформирована о завершении уголовного дела и наказании лица за содействие иностранному государству в действиях, направленном против Латвии, что, несомненно, вызывает общественный интерес и дискуссии в нынешних геополитических условиях.