Видео ⟩ Как работает радар средней скорости?

Паул Тимротс, ведущий программы Zebra, сказал, что рассказ о камерах контроля средней скорости вызвал большой интерес, что вполне объяснимо - в пятидесяти местах на латвийских автострадах скорость водителей будет измеряться на больших расстояниях - такого еще не было, и с этим надо разбираться.
"Скажу так - когда люди видят эти дороги с красными насыпями, они уже тормозят, сами не понимая, это начало или конец среднескоростного этапа", - говорит Тимротс.
В предыдущем эпизоде измерялось расстояние до двух камер контроля скорости на Таллинском шоссе, и оказалось, что указанные на сайте расстояния не очень точны.
Инженеры, установившие систему, связались с программой после сюжета и подтвердили результаты измерений Zebra - расстояние между радарами составляет 5,98 м, Zebra указала 5,95 м.
Скорость и время фиксируются на отражателях. Однако важно помнить, что если вы проедете одну камеру слежения без техосмотра или страховки, то уже будете оштрафованы.
Видео: Сюжет программы Zebra
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