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Видео ⟩ Как работает радар средней скорости?

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Камера контроля скорости
Камера контроля скорости Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Паул Тимротс, ведущий программы Zebra, сказал, что рассказ о камерах контроля средней скорости вызвал большой интерес, что вполне объяснимо - в пятидесяти местах на латвийских автострадах скорость водителей будет измеряться на больших расстояниях - такого еще не было, и с этим надо разбираться.

"Скажу так - когда люди видят эти дороги с красными насыпями, они уже тормозят, сами не понимая, это начало или конец среднескоростного этапа", - говорит Тимротс.

В предыдущем эпизоде измерялось расстояние до двух камер контроля скорости на Таллинском шоссе, и оказалось, что указанные на сайте расстояния не очень точны.

Инженеры, установившие систему, связались с программой после сюжета и подтвердили результаты измерений Zebra - расстояние между радарами составляет 5,98 м, Zebra указала 5,95 м.

Скорость и время фиксируются на отражателях. Однако важно помнить, что если вы проедете одну камеру слежения без техосмотра или страховки, то уже будете оштрафованы.

Видео: Сюжет программы Zebra

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