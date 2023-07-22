Видео ⟩ Как работает радар средней скорости?

"Скажу так - когда люди видят эти дороги с красными насыпями, они уже тормозят, сами не понимая, это начало или конец среднескоростного этапа", - говорит Тимротс.

В предыдущем эпизоде измерялось расстояние до двух камер контроля скорости на Таллинском шоссе, и оказалось, что указанные на сайте расстояния не очень точны.

Инженеры, установившие систему, связались с программой после сюжета и подтвердили результаты измерений Zebra - расстояние между радарами составляет 5,98 м, Zebra указала 5,95 м.

Скорость и время фиксируются на отражателях. Однако важно помнить, что если вы проедете одну камеру слежения без техосмотра или страховки, то уже будете оштрафованы.

Видео: Сюжет программы Zebra