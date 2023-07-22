Видео ⟩ Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть?

чтобы не было слишком большой разницы между температурой снаружи и температурой внутри автомобиля.

"Прежде всего, кондиционер нужно использовать с умом - не стоит перебарщивать с выбором температуры и продолжительностью использования, а также выбирать подходящее время. Если человек настроит качественный кондиционер на соответствующую температуру и распределит циркуляцию по всему салону автомобиля, избежать заболевания очень просто", - объяснила врач-оториноларинголог медицинского центра "АРС".