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Видео ⟩ Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть?

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Кондиционер в машине
Кондиционер в машине Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Для многих людей автомобильные кондиционеры ассоциируются с инфекциями и простудой. Передача Zebra рассказывает, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Одним из основных условий безопасного кондиционера является выбор соответствующей температуры,

чтобы не было слишком большой разницы между температурой снаружи и температурой внутри автомобиля.

"Прежде всего, кондиционер нужно использовать с умом - не стоит перебарщивать с выбором температуры и продолжительностью использования, а также выбирать подходящее время. Если человек настроит качественный кондиционер на соответствующую температуру и распределит циркуляцию по всему салону автомобиля, избежать заболевания очень просто", - объяснила врач-оториноларинголог медицинского центра "АРС".

Видео: Сюжет программы Zebra

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