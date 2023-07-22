Видео ⟩ Как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть?

Для многих людей автомобильные кондиционеры ассоциируются с инфекциями и простудой. Передача Zebra рассказывает, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Одним из основных условий безопасного кондиционера является выбор соответствующей температуры,
чтобы не было слишком большой разницы между температурой снаружи и температурой внутри автомобиля.
"Прежде всего, кондиционер нужно использовать с умом - не стоит перебарщивать с выбором температуры и продолжительностью использования, а также выбирать подходящее время. Если человек настроит качественный кондиционер на соответствующую температуру и распределит циркуляцию по всему салону автомобиля, избежать заболевания очень просто", - объяснила врач-оториноларинголог медицинского центра "АРС".
Видео: Сюжет программы Zebra
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