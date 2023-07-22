Видео ⟩ В Японии дельфины уже два года нападают на отдыхающих

Второй год подряд дельфин нападает на людей в районе префектуры Фукуи (Япония). В прошлом году дельфин укусил не менее шести человек.

Считается, что это афалина (Tursiops truncatus). В самом серьезном случае жертве пришлось наложить 16 швов на большой палец после нападения, сообщило японское новостное издание The Minachi.

И в прошлом году, и в этом году дельфин подплыл почти к берегу. Мужчина, которому дельфин сломал ребра, находился примерно в пяти метрах от берега в момент нападения.

В то утро еще один пловец был укушен за руку. Сообщается, что еще два человека получили ранения в результате нападения дельфинов в тот же день. 17 июля этот дельфин терроризировал купающихся на том же пляже.

Видео: Дельфин нападает на людей

В этом году уже зарегистрировано шесть таких случаев. Однако не совсем ясно, атакует ли людей один и тот же дельфин, или разные. Власти предупреждают людей не приближаться к дельфинам и не прикасаться к ним.

Дельфины редко нападают на человека, однако известны случаи, когда дельфины, почувствовав угрозу, кусают или тянут пловцов под воду.

Люди должны понимать, что дельфины - очень сильные животные. Большая часть проблемы заключается в том, что люди думают о дельфинах как о милых животных, забывая. Следует отметить, что один взрослый дельфин может запросто убить человека, если бы захотел. Нападения являются скорее предупреждением, чем реальной попыткой убить людей.