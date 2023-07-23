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Ушел из жизни художник, бывший ректор LMA Янис Андрис Осис

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Янис Андрис Осис
Янис Андрис Осис Фото: Wikipedia.org

Художник и педагог по искусству, бывший ректор Латвийской академии художеств (LMA) Янис Андрис Осис скончался прошлой ночью в больнице в возрасте 79 лет, сообщил сын покойного.

Согласно архиву агентства LETA, Осис родился 4 октября 1943 года в Курземе, в 1963 году окончил отделение декоративно-прикладного искусства Рижской высшей школы прикладного искусства, а в 1971 году - отделение интерьера и оборудования Латвийской государственной академии художеств (LVMA).

В 1975 году Осис стал членом Союза художников Латвии, в 1978 году - деканом факультета прикладного искусства LVMA, а в 1987 году - доцентом и проректором LVMA. С 1997 по 2007 год Осис занимал должность ректора LMA, а позже возглавил кафедру искусства среды в LMA.

Осис писал в основном пейзажи и портреты. Его работы экспонировались на художественных выставках как на территории тогда еще Советского Союза, так и далеко за его пределами, в том числе в Италии и США.

После восстановления независимости Латвии художник продолжал участвовать в выставках в других странах Европы. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях Латвии, США, России, Германии и Японии.

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