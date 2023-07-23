За сутки задержан 21 пьяный водитель

В Латгальском регионе задержаны трое сильно пьяных водителей, один водитель в состоянии наркотического опьянения, а также двое человек, управлявших транспортным средством в состоянии относительно легкого алкогольного опьянения – до 1,5 промилле.

В Риге пойманы двое водителей в состоянии сильного алкогольного опьянения и шестеро, у которых концентрация алкоголя не превышала 1,5 промилле.

За сутки оформлен 351 протокол за нарушения правил дорожного движения, в том числе 158 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

Также в субботу, 22 июля, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадал 21 человек, в том числе двое пешеходов и трое водителей электросамокатов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Две аварии, в которых пострадали водители электросамокатов, произошли в Курземе и в Рижском регионе, а обе аварии с пострадавшими пешеходами зарегистрированы в Рижском районе.

После автоаварии в Земгале пришлось привлекать пожарных и спасателей для освобождения пострадавших. Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 18:46 поступил вызов в Берзскую волость Добельского уезда, где произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 с пострадавшими и одно со смертельным исходом.

Как сообщалось, авария с погибшим произошла в Лимбажском крае, где около 15:30 погиб мотоциклист.