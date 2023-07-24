Побег заключенного из тюрьмы был спонтанным; он не сопротивлялся при задержании

По словам Калина, предварительный анализ показывает, что побег не был тщательно спланирован и был спонтанным. Побег был замечен сотрудниками колонии, что позволило оперативно начать обыск.

Глава Управления подчеркнул, что в рамках служебной проверки и уголовного процесса более детально будут оцениваться все аспекты побега, в том числе возможная халатность сотрудников, которая могла привести к возможности побега.

Калин сообщил, что вчера вместе с начальником Центральной тюрьмы осмотрел эту тюрьму и дал задание начальнику тюрьмы оценить небезопасные места и укрепить их.

Начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Андрей Гришин заявил, что Ковалев не сопротивлялся при задержании, сообщает lsm.lv. Ковалеву вызвали медицинскую помощь, так как он получил травму во время бега.

Видео: Сюжет передачи Ziņu dienests на латышском языке

Уже сообщалось, что в воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. При побеге преступник, предположительно, получил травмы, сообщили агентству LETA в Управлении местами заключения.

Факт побега был обнаружен охраной тюрьмы, которая немедленно сообщила об этом ответственным службам. Полиция начала масштабные поиски по всей стране.

Позже управление сообщило о задержании преступника.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что беглеца задержали около 18:00 в Риге, в микрорайоне Саркандаугава, на улице Симаня, 3а. Поэтому в 18:10 поисковая операция "Ловушки" была остановлена ​​во всех регионах Латвии.