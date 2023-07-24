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Видео ⟩ Утечка сточных вод в Лиепае: мэр призывает жителей ограничить потребление воды

rus.tvnet.lv
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Утечка сточных вод в Лиепае
Утечка сточных вод в Лиепае Фото: Ekrānšāviņš no video

Пока неясно, удалось ли ответственным службам остановить утечку неочищенных сточных вод в Балтийское море с лиепайских очистных сооружений, сообщает lsm.lv.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 23 июля, в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод просочилась в море.

Мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш не ответил сегодня утром на вопрос журналиста в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", удалось ли остановить утечку.

В то же время он призвал жителей Лиепаи "потреблять меньше воды, потому что каждый кубический метр уходит в Балтийское море".

Ансиньш неоднократно призывал жителей не купаться в окрестностях Лиепаи, особенно в Медзенской волости Южного Курземского края, так как туда движется течение.

Однако мэр подчеркнул, что прямой угрозы здоровью людей в результате аварии нет. Ответственные службы контролируют пробы воды, чтобы следить за качеством воды.

Уже сообщалось, что в результате аварии на очистных сооружениях Лиепаи в окружающую среду вытекло около 1250 кубометров (куб. м) неочищенных сточных вод.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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