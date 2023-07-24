В Риге выступит немецкая группа Super Flu

Коллектив Super Flu состоит из двух продюсеров Матиаса Шварца и Феликса Тилемана, которые уже с 2005 года и по сей день активно выступают в разных странах мира со своими музыкальными шоу. Их музыка выпускалась на таких популярных лейблах, как Traum Schallplatten, Karate Klub и Herzblut Recordings. Но вскоре уже в 2009-ом году коллеги создали свой лейбл Monaberry и начали его развивать.

Музыканты стали популярны за пределами Европы после выхода их музыкальной работы Super Flu Loves Isaac в 2012-ом году. В том же году совместно с немецким артистом Andhim выходит новый клип на песню Reeves. Клип на YouTube собрал более 2 миллионов просмотров.

На мероприятии в Риге Матиас и Феликс выступят с особой летней программой, где исполнят свои лучшие работы, а также представят свои новый материал. В ходе вечера также выступят местные диджеи Chilayz и Kapusta.

Подробная информация о концерте на www.aqualuna.lv.

Видео: Super Flu - Reeves