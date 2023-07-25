Фото ⟩ Максим Галкин замечен в Нью-Йорке

23 июля пользователь Мария (@maria.sviatoacademy) поделилась в Instagram совместной фотографией с Максимом Галкиным.
Известно, что снимок был сделан в Нью-Йорке. В комментариях предположили, что сейчас артист уже в Латвии.
Мария отметила, что находится в Эстонии, но они пересеклись с Галкиным в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева уже давно приехала в Латвию. Лайма ждет Примадонну с супругом на своем фестивале в качестве гостей.
"Она [Пугачева. - Прим. ред.] будет участвовать как мой критик".
Насчет участия Максима Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что, может быть, что-то будет, но все зависит от настроения.
"Надеюсь, что они каждый день будут у меня [на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. - Прим. ред.]. Мы встречались не раз. Встречаемся и будем встречаться", - добавила она.
Напомним, в первой части рубрики RUS TVNET "В гостях у Вайкуле" знаменитость вспомнила о годах работы в "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!