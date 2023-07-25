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Фото ⟩ Максим Галкин замечен в Нью-Йорке

rus.tvnet.lv
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

23 июля пользователь Мария (@maria.sviatoacademy) поделилась в Instagram совместной фотографией с Максимом Галкиным. 

Известно, что снимок был сделан в Нью-Йорке. В комментариях предположили, что сейчас артист уже в Латвии.

Мария отметила, что находится в Эстонии, но они пересеклись  с Галкиным в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. 

Ранее Лайма Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева уже давно приехала в Латвию. Лайма ждет Примадонну с супругом на своем фестивале в качестве гостей. 

"Она [Пугачева. - Прим. ред.] будет участвовать как мой критик".

Насчет участия Максима Вайкуле не стала раскрывать все карты, лишь сказала, что, может быть, что-то будет, но все зависит от настроения.

"Надеюсь, что они каждый день будут у меня [на фестивале Laima Rendezvous Jurmala. - Прим. ред.]. Мы встречались не раз. Встречаемся и будем встречаться", - добавила она.

Напомним, в первой части рубрики RUS TVNET "В гостях у Вайкуле" знаменитость вспомнила о годах работы в "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.

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