Видео ⟩ Водители с инвалидностью удивились правилам парковки у Центрального рынка

Марта только что получила письмо о том, что за нарушение правил на парковке Центрального рынка в феврале и марте ее приговорили к двум штрафам.

Женщина, глядя на полученные фотографии, где якобы зафиксировано нарушение, растеряна, ведь на фотографиях не видно, что она остановилась именно на парковке. Наоборот - на фотографиях зафиксировано, что автомобиль находился на дороге общего пользования.

Марта удивлена, ведь по закону людям с инвалидностью полагаются привилегии.

Прибыв на парковку у Центрального рынка ведущие передачи узнали, что практически никто из водителей с удостоверением об инвалидности не знает, где ему можно парковаться, а про некорректные "фотодоказательства" нарушения передаче рассказали и другие зрители.

Почему Марта и другие водители получили штраф за остановку на стоянке Рижского центрального рынка?

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)