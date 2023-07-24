Видео ⟩ Водители с инвалидностью удивились правилам парковки у Центрального рынка

Рижанка Марта в феврале отвезла свою бабушку на Рижский центральный рынок. В окно автомобиля она поместила удостоверение об инвалидности, однако через несколько месяцев марту в почтовом ящике ожидал сюрприз - штраф, сообщает передача Bez tabu.
Марта только что получила письмо о том, что за нарушение правил на парковке Центрального рынка в феврале и марте ее приговорили к двум штрафам.
Женщина, глядя на полученные фотографии, где якобы зафиксировано нарушение, растеряна, ведь на фотографиях не видно, что она остановилась именно на парковке. Наоборот - на фотографиях зафиксировано, что автомобиль находился на дороге общего пользования.
Марта удивлена, ведь по закону людям с инвалидностью полагаются привилегии.
Прибыв на парковку у Центрального рынка ведущие передачи узнали, что практически никто из водителей с удостоверением об инвалидности не знает, где ему можно парковаться, а про некорректные "фотодоказательства" нарушения передаче рассказали и другие зрители.
Почему Марта и другие водители получили штраф за остановку на стоянке Рижского центрального рынка?
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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